雙鋼琴名家尤森兄弟再度訪台

▲(自左到右)衛武營國家藝術文化中心藝術總監/簡文彬、客席鋼琴家/亞瑟.尤森、國家交響樂團音樂總監/準.馬寇爾、客席鋼琴家/盧卡斯.尤森、荷蘭在台辦事處副代表/馬得斯,尤森兄弟將與NSO共同演出。(圖/NSO提供)

生活中心/台北報導

荷蘭的鋼琴家兄弟檔盧卡斯‧尤森和亞瑟‧尤森,繼2019年後再度來台,將在國家音樂廳和高雄衛武營音樂廳,攜手NSO音樂總監準‧馬寇爾,與NSO交響樂團合作演出開季音樂會《幻夢如海‧雙鋼琴之夜》。

9月17日NSO將正式揭開2023/24樂季序幕。NSO音樂總監準‧馬寇爾表示,NSO在四五月間世界巡演,獲得各界好評,不僅是團隊完善準備,其背後更代表了NSO這一兩年來,透過「規劃」所帶來的成果,藉由作曲家、國家、情景、時代等主題來建構音樂會,樂團在一個樂季中全面性地接觸各類型音樂,像是法式花園般井然有序地在框架中展現美的精髓。

這次NSO和兩位獨奏鋼琴家尤森兄弟合作演出,馬寇爾表示,「雙鋼琴是一門很特別的藝術,兩位鋼琴家要緊密、有默契的合作方能展現,他與尤森兄弟多年前曾在德國合作過,也是演奏浦朗克的雙鋼琴協奏曲,這是一部很典型法國標誌性的作品;另外一首武滿徹的作品則是引用自德布西的海,借用了非常多法國音樂的元素,下半場則是演出理查.史特勞斯兩首交響詩作品,絕對是一場非常令人興奮的音樂會。」

對於新樂季, NSO將呈現身兼當代最優秀指揮的理查‧史特勞斯幾乎所有重要的作品,同時,NSO要將目光轉向有時被聽眾認為是「風格特殊」的東歐音樂。此外,本樂季新規劃了「小提琴協奏曲」這個主題,邀請了艾倫‧普利欽(Aylen Pritchin)、吉爾‧夏漢(Gil Shaham)、黃俊文、卡洛琳‧魏德曼(Carolin Widmann)、宓多里(Midori)、奧古斯汀‧哈德里奇(Augustin Hadelich)、林品任、斯蒂凡‧賈基夫(Stefan Jackiw)等古典音樂明星。

尤森兄弟自幼就展露演奏天賦,童年於荷蘭碧翠絲女王御前演奏,多次獲得首獎。曾獲馬利納爵士形容「這不只是兩位傑出鋼琴家的合奏,他們對夥伴最細微、獨特的詮釋瞭若指掌。」尤森兄弟2005年同獲葡裔鋼琴大師皮耶絲之邀,赴葡萄牙及巴西學習。日後繼續師隨皮耶絲及兩位荷蘭知名的鋼琴教師。盧卡斯在普雷斯勒及巴什基羅夫教導下,完成學業;亞瑟則畢業自阿姆斯特丹音樂院,師隨楊‧維恩。他們曾與波士頓交響、費城管絃、阿姆斯特丹音樂會堂管絃、伯明罕市立交響、聖馬丁室內樂團、英國皇家愛樂、休士頓交響等樂團,尼爾森斯、艾森巴哈、馬利納、費雪、薩拉斯特等指揮合作。2022/23樂季與布達佩斯節慶管絃巡迴歐洲。曾任米蘭交響的駐團藝術家,亦於柏林、倫敦、巴黎等地舉行雙鋼琴獨奏。

音樂會資訊:

2023/9/16 Sat. 19:30 高雄衛武營音樂廳

雙鋼琴—盧卡斯及亞瑟‧尤森《春之祭》

JUSSEN Brothers Piano Duo Recital

鋼琴/盧卡斯‧尤森 & 亞瑟‧尤森 Lucas & Arthur Jussen, piano

巴赫:〈羊群將安然牧放〉,選自清唱劇《使我愉快的事,唯有歡快地狩獵》,BWV 208(瑪莉.豪改編給鋼琴四手聯彈)

J. S. BACH: “Sheep May Safely Graze” from Cantata The Lively Hunt Is All My Heart's Desire, BWV 208 (Arranged for Piano Four-Hands by Mary HOWE)

巴赫:聖詠前奏曲《請來,萬邦的救主》,BWV 599(捷爾吉.庫爾塔改編給鋼琴四手聯彈)

J. S. BACH: Chorale Prelude on Savior of the Nations, Come, BWV 599 (Arranged for Piano Four-Hands by György KURTÁG)

巴赫:小奏鳴曲,選自清唱劇《神時良辰》,BWV 106(捷爾吉.庫爾塔改編給鋼琴四手聯彈)

J. S. BACH: Sonatina from Mighty God, His Time Is Ever Best, BWV 106 (Arranged for Piano Four-Hands by György KURTÁG)

莫札特:D大調雙鋼琴奏鳴曲,K. 448

W. A. MOZART: Sonata for Two Pianos in D Major, K. 448

拉威爾:《圓舞曲》(雙鋼琴版本)

M. RAVEL: La valse, poème chorégraphique (Version for Two Pianos)

史特拉汶斯基:《春之祭》(雙鋼琴版本)

I. STRAVINSKY: Le Sacre du printemps (The Rite of Spring) (Version for Two

2023/9/17 Sun. 19:30 國家音樂廳

NSO開季音樂會《幻夢如海.雙鋼琴之夜》

NSO Season Opening Concert - Jun Märkl, Lucas & Arthur Jussen & NSO

指揮/準‧馬寇爾 Jun Märkl, conductor

鋼琴/盧卡斯‧尤森 & 亞瑟‧尤森 Lucas & Arthur Jussen, piano

浦朗克:D小調雙鋼琴協奏曲

Francis Poulenc: Concerto for two Pianos in D minor

武滿徹:為雙鋼琴與管絃所寫《夢的引用─海啊,帶我走!》

Tōru Takemitsu: Quotation of Dream Say sea, take me! for two pianos and orchestra

理查.史特勞斯:《唐璜》,作品20

Richard Strauss: Don Juan, Op.20

理查.史特勞斯:《死與變容》,作品24

Richard Strauss: Tod und Verklärung, Op.24