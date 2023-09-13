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雙鋼琴名家尤森兄弟再度訪台

▲(自左到右)衛武營國家藝術文化中心藝術總監／簡文彬、客席鋼琴家／亞瑟．尤森、國家交響樂團音樂總監／準．馬寇爾、客席鋼琴家／盧卡斯．尤森、荷蘭在台辦事處副代表／馬得斯，尤森兄弟將與NSO共同演出。（圖／NSO提供）

▲(自左到右)衛武營國家藝術文化中心藝術總監／簡文彬、客席鋼琴家／亞瑟．尤森、國家交響樂團音樂總監／準．馬寇爾、客席鋼琴家／盧卡斯．尤森、荷蘭在台辦事處副代表／馬得斯，尤森兄弟將與NSO共同演出。（圖／NSO提供）

生活中心／台北報導

荷蘭的鋼琴家兄弟檔盧卡斯‧尤森和亞瑟‧尤森，繼2019年後再度來台，將在國家音樂廳和高雄衛武營音樂廳，攜手NSO音樂總監準‧馬寇爾，與NSO交響樂團合作演出開季音樂會《幻夢如海‧雙鋼琴之夜》。

9月17日NSO將正式揭開2023/24樂季序幕。NSO音樂總監準‧馬寇爾表示，NSO在四五月間世界巡演，獲得各界好評，不僅是團隊完善準備，其背後更代表了NSO這一兩年來，透過「規劃」所帶來的成果，藉由作曲家、國家、情景、時代等主題來建構音樂會，樂團在一個樂季中全面性地接觸各類型音樂，像是法式花園般井然有序地在框架中展現美的精髓。

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這次NSO和兩位獨奏鋼琴家尤森兄弟合作演出，馬寇爾表示，「雙鋼琴是一門很特別的藝術，兩位鋼琴家要緊密、有默契的合作方能展現，他與尤森兄弟多年前曾在德國合作過，也是演奏浦朗克的雙鋼琴協奏曲，這是一部很典型法國標誌性的作品；另外一首武滿徹的作品則是引用自德布西的海，借用了非常多法國音樂的元素，下半場則是演出理查．史特勞斯兩首交響詩作品，絕對是一場非常令人興奮的音樂會。」

對於新樂季， NSO將呈現身兼當代最優秀指揮的理查‧史特勞斯幾乎所有重要的作品，同時，NSO要將目光轉向有時被聽眾認為是「風格特殊」的東歐音樂。此外，本樂季新規劃了「小提琴協奏曲」這個主題，邀請了艾倫‧普利欽（Aylen Pritchin）、吉爾‧夏漢（Gil Shaham）、黃俊文、卡洛琳‧魏德曼（Carolin Widmann）、宓多里（Midori）、奧古斯汀‧哈德里奇（Augustin Hadelich）、林品任、斯蒂凡‧賈基夫（Stefan Jackiw）等古典音樂明星。

尤森兄弟自幼就展露演奏天賦，童年於荷蘭碧翠絲女王御前演奏，多次獲得首獎。曾獲馬利納爵士形容「這不只是兩位傑出鋼琴家的合奏，他們對夥伴最細微、獨特的詮釋瞭若指掌。」尤森兄弟2005年同獲葡裔鋼琴大師皮耶絲之邀，赴葡萄牙及巴西學習。日後繼續師隨皮耶絲及兩位荷蘭知名的鋼琴教師。盧卡斯在普雷斯勒及巴什基羅夫教導下，完成學業；亞瑟則畢業自阿姆斯特丹音樂院，師隨楊‧維恩。他們曾與波士頓交響、費城管絃、阿姆斯特丹音樂會堂管絃、伯明罕市立交響、聖馬丁室內樂團、英國皇家愛樂、休士頓交響等樂團，尼爾森斯、艾森巴哈、馬利納、費雪、薩拉斯特等指揮合作。2022/23樂季與布達佩斯節慶管絃巡迴歐洲。曾任米蘭交響的駐團藝術家，亦於柏林、倫敦、巴黎等地舉行雙鋼琴獨奏。

音樂會資訊：
2023/9/16 Sat. 19:30 高雄衛武營音樂廳
雙鋼琴—盧卡斯及亞瑟‧尤森《春之祭》
JUSSEN Brothers Piano Duo Recital

鋼琴／盧卡斯‧尤森 & 亞瑟‧尤森 Lucas & Arthur Jussen, piano

巴赫：〈羊群將安然牧放〉，選自清唱劇《使我愉快的事，唯有歡快地狩獵》，BWV 208（瑪莉．豪改編給鋼琴四手聯彈）
J. S. BACH: “Sheep May Safely Graze” from Cantata The Lively Hunt Is All My Heart's Desire, BWV 208 (Arranged for Piano Four-Hands by Mary HOWE)
巴赫：聖詠前奏曲《請來，萬邦的救主》，BWV 599（捷爾吉．庫爾塔改編給鋼琴四手聯彈）
J. S. BACH: Chorale Prelude on Savior of the Nations, Come, BWV 599 (Arranged for Piano Four-Hands by György KURTÁG)
巴赫：小奏鳴曲，選自清唱劇《神時良辰》，BWV 106（捷爾吉．庫爾塔改編給鋼琴四手聯彈）
J. S. BACH: Sonatina from Mighty God, His Time Is Ever Best, BWV 106 (Arranged for Piano Four-Hands by György KURTÁG)
莫札特：D大調雙鋼琴奏鳴曲，K. 448
W. A. MOZART: Sonata for Two Pianos in D Major, K. 448
拉威爾：《圓舞曲》（雙鋼琴版本）
M. RAVEL: La valse, poème chorégraphique (Version for Two Pianos)
史特拉汶斯基：《春之祭》（雙鋼琴版本）
I. STRAVINSKY: Le Sacre du printemps (The Rite of Spring) (Version for Two
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2023/9/17 Sun. 19:30 國家音樂廳
NSO開季音樂會《幻夢如海．雙鋼琴之夜》
NSO Season Opening Concert - Jun Märkl, Lucas & Arthur Jussen & NSO

指揮／準‧馬寇爾 Jun Märkl, conductor
鋼琴／盧卡斯‧尤森 & 亞瑟‧尤森 Lucas & Arthur Jussen, piano

浦朗克：D小調雙鋼琴協奏曲
Francis Poulenc: Concerto for two Pianos in D minor
武滿徹：為雙鋼琴與管絃所寫《夢的引用─海啊，帶我走！》
Tōru Takemitsu: Quotation of Dream Say sea, take me! for two pianos and orchestra
理查．史特勞斯：《唐璜》，作品20
Richard Strauss: Don Juan, Op.20
理查．史特勞斯：《死與變容》，作品24
Richard Strauss: Tod und Verklärung, Op.24

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