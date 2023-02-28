挺普丁女高音安娜涅翠布柯訪台惹議　國家交響樂團緊急取消演出

▲曾力挺普丁的聲樂家安娜涅翠柯將來台演出引發爭議。（圖／翻攝自Facebook／NSO國家交響樂團）



生活中心／台北報導

俄烏戰爭爆發之初，曾發言支持祖國的俄羅斯女高音安娜涅翠布柯受邀至台灣演出引發爭議，各界質疑她因支持普丁被歐美封殺，台灣卻逆風邀演。消息公開NSO國家交響樂團臉書被罵爆，文化部也不力挺，主辦單位今（28）緊急聲明「考量安全因素，取消音樂會」。

NSO國家交響樂團在臉書公布涅翠布柯（Anna Netrebko）訪台消息，原訂3月5日演出，據了解門票所剩不多。涅翠布柯因支持普丁，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，她即受歐美多國封殺，取消演出。

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涅翠布柯受邀演出消息公布，引發文化界嘩然，前立委林濁水狠批主辦單位「錯亂」，不少人到NSO留言痛罵：「邀請支持戰爭的音樂家演出是台灣的恥辱。」

根據《中央社》報導，NSO轉述涅翠布柯說法，她已在2022年3月發表聲明表示不支持戰爭，更說「我明確譴責對烏克蘭的戰爭，我的心與這場戰爭的受害者及其家人同在。我的立場很明確。我不是任何政黨的成員，也不與任何俄羅斯領導人結盟。」

文化部下午發布新聞聲明，尊重國家表演藝術中心作為行政法人的專業自主，嚴肅的請國表藝應珍惜臺灣社會長期來對國表藝專業自主的信任，同時也應理解臺灣的處境及國際社會的看法，「臺灣對於戰爭的態度，是沒有模糊空間的」，請國表藝妥善說明及處理。

眼見爭議延燒，NSO下午緊急通知，考量安全因素，取消「NSO《向女神致敬》歌劇選粹之夜」音樂會，3月1日中午起接受退票。