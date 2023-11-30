6歲童推倒繼母親生兒慘被虐死！她在美坐牢11年　遣返再遭起訴

▲美國籍6歲兒童在美時遭台灣籍高姓繼母虐待成植物人，6年後身亡，高女在美遭判刑服刑期滿被遣返，士林地檢署依家暴之傷害致死罪將她起訴。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

令人不捨！台灣籍高姓繼母2004年間於美國，不滿6歲小斯（代稱擁美國籍），以手推她所生親生兒，竟以衣架痛毆，狠心將人猛推在地，導致小斯昏迷成植物人，2010年死亡，而高女在美遭判刑確定服刑期滿，2021年被美遣返出境，返台後警方以我國具有審判權，將她移送法辦。士林地檢署偵查後，依家暴之傷害致死罪起訴，此案為國民法官案。

起訴指出，高女為中華民國的國民，為美國籍小斯的繼母，且同住於美國加州。然而，2004年5月11日晚上10時許，高女不滿小斯用手推她生的、當時未滿2歲的寶寶，又對其撒謊，竟用手及拿衣架毆打小斯臀部、掌摑臉部，又掐住其脖子，並兩度將小斯猛力推倒在地，導致才6歲大的小斯因撞擊地板而昏迷失去意識。

翌日上午，狠心的高女見小斯昏迷未醒，才將人送醫急救，但此時小斯已呈現植物人狀態，經臥床6年，可憐的小斯因繼母所造成的傷勢，仍於2010年死亡，高女經美國法院判決確定，並在當地服刑期滿後，於2021年5月6日經美國遣返，於5月7日入境台灣，航空警察局也依法將她送辦。

士林地檢署經2年偵查後，依家暴之傷害致死罪、國民法官法將殘暴的高女起訴，並建請法院應依兒少法加重其刑。

同時也解釋，因高女在國外犯最輕本刑為7年以上有期徒刑，且為中華民國人民，在美國加州犯該罪，我國自有審判權；同一行為雖經外國確定裁判，仍得依本法處斷，但在外國已受刑的全部或一部執行者，得免其刑的全部或一部執行，而高女雖經美判處罪刑確定，並執行完畢，仍得依我國刑法規定論處。