埔里花卉秋季展12／2登場　200萬訂閱YTR瑋瑋DIY觀葉花卉盆栽代言

▲2023埔里秋季花卉展將於12月2日登場。（圖／埔里鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

由埔里鎮公所主辦的「2023花卉秋季展-花敘」活動本周末登場，今年特別將埔里傳統產業與三獻清醮活動，與在地花卉結合為主題，並邀請到備受歡迎的200萬訂閱YouTuber「瑋瑋-黃挺瑋」擔任花卉展活動大使，希望讓更多人一起來了解埔里花卉、產業之美。

鎮公所今天舉辦宣傳記者會，與會貴賓一起動手製作DIY觀葉花卉盆栽，直呼非常有趣；鎮長廖志城表示，埔里在切花、盆花、國蘭等市場，一年市值都有數億元，辦花卉展的目的除活化花卉物流中心，也希望能再帶動埔里花卉產業，今年的花敘主要展區分為四大區域：一樓展區有蘭花展示、二樓有糖業區、木業區、漆業區、標本區、紙業區、廠商區等，皆使用在地生產的花卉，搭配傳統產業中常看到的器具，展現出不一樣的花卉之美，一定能讓所有遊客耳目一新。

▲網紅瑋瑋為2023埔里秋季花卉展代言。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

鎮公所表示，這次花展展區分為室內特色主題花卉觀賞區、花卉展戶外區布置，其中戶外區在展出期間也規劃搭配主題的花卉裝置藝術；每逢周六、日皆有小農及文創市集，另外還有花卉多肉植栽體驗、泡泡秀、藝術表演、以及社區跟在地團體帶來的演出精彩可期，讓愛花民眾賞花之餘還能逛市集、玩活動、看表演，豐富有趣。

此外，鎮公所今年還特別製作一本相對應花卉展中各項產業的「噗哩繪本」，讓民眾可透過繪本介紹，更加了解埔里產業發展，並再搭配花卉襯托，活動將於12月2日至17號在南投縣埔里花卉物流中心舉行。