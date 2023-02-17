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社會 社會焦點 保障人權

插花滾上床！花藝師尪摩鐵交流同業閨蜜　手機藏肉色慾照妻崩潰

▲女藝人摩鐵不倫被周刊拍到。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲人妻發現老公與同樣為花藝工作者的好閨蜜上摩鐵嘿咻，還自拍裸身親密照留念，崩潰提告2人求償。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／台中報導

人妻朵朵（化名）與老公共同從事花藝工作，一名女子小香（化名）因為工作性質相近、與夫妻倆成為好友，朵朵卻發現老公手機中有與小香幾乎裸身相貼的親密照，崩潰提告2人，法院判老公與小香侵權行為重大，須連帶賠償朵朵10萬元，可上訴。

朵朵控訴，原本她與老公婚後幸福美滿，一起從事花藝工作，而小香因為與她們工作性質類同，經常互動往來之下也成為好友，沒想到，她無意間看見老公的手機中有怪異訊息，赫然發現竟是老公與小香前往汽車旅館開房，僅穿著內衣褲的親密照片，她崩潰向老公求證，老公也坦承有與小香發生性關係。

遭到老公與好友殘忍傷害的朵朵，收集對話截圖、裸照對2人提告求償30萬，更令人心寒的是2人對於做出辜負她的舉動，坦承後就冷處理，不出庭也未提出任何書狀試圖爭執或解釋。

法官認為，小香與朵朵老公僅身穿內衣褲親近合照，又自白坦承發生性行為，嚴重破壞朵朵婚姻關係、侵害其權益，審酌3人皆從事花藝服務業，老公與小香名下皆無財產，判2人連帶賠償朵朵10萬元，全案可上訴。

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