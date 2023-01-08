▲空軍三重一村自營區職人進駐，首家陶花藝「無物工坊」開張。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

空軍三重一村活化有成，新北市政府文化局自營區域前以標租方式，成功吸引8家設計、藝術類職人業者進駐。其中以陶藝、花藝及金屬編織為賣點的「無物工坊WUWU Art」已於今年元旦開幕營業，1月20日前還有3場小型展覽開放免費參觀。文化局表示，其他各進駐者正積極進行裝修，預估年後可陸續完成進駐。

文化局表示，「無物工坊 WUWU Art」為八家進駐者中首家開幕營業，由負責人李潔如、花藝家吳秀貞以及金屬編織家李姿霓，一同租下空軍三重一村靠光興公園一側的兩層樓眷舍，打造結合陶藝、花藝與金屬的特別空間，而其他7家進駐單位也正積極進行裝修，預估年後可陸續完成進駐。

▲「無物工坊 WUWU Art」1月20日前還有3場小型展覽開放免費參觀。

「空間如果能再度被使用，就能找到新價值，重新讓老房子活起來！」負責人李潔如表示，自己非常喜歡復古懷舊感的歷史建築，由於空軍三重一村是歷史建築且眷舍空置多年，既無水電亦不能更動建物外觀及內部空間，為了兼顧經費開支及藝術創意。

李潔如、吳秀貞、李姿霓三人巧妙利用眷舍奇特格局，自己刷油漆、做木工等，花了無數心血打造一個安心創作的場域，未來經營將以空間共享用「前店後廠」的方式，販售生活與藝術類陶瓷、開設陶藝、花藝及金屬編織教學工作坊，並自2月起開始招生，同時提供藝術家展覽空間的方式，期待把工藝、繪畫、花藝、生活美學與日常連結。更多展覽相關資訊歡迎請上「空軍三重一村」臉書或「wuwu工坊」臉書查詢。

▲花藝家吳秀貞作品。