　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

週末假日療癒小確幸　網推10大熱門手作課一次看

手作,烘焙,甜點,杯子蛋糕（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲週末假日去學做甜點，不只完成品帶給人滿滿成就感，還有一股療癒身心的小確幸。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者洪菱鞠／綜合報導

手作熱潮夯，不少人會利用下班後或假日時間參加體驗各種手作課程，為生活增添樂趣，同時培養興趣，尤其看到完成品更是有著滿滿成就感。不過手作課程五花八門，哪些特別受到歡迎？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「手作課程」相關話題，整理出網友熱議的10大手作教學，例如繪畫課程紓壓療癒，烘焙則是最多人大推。

從網路聲量觀察「手作課程」相關話題討論度，最熱門、排行第一的活動由「甜品烘焙」拿下，由於烘焙教室會預先備齊材料，並提供詳細教學步驟，受到不少烘焙苦手的喜愛；此外，甜點教室的可愛佈置也是吸引人的一大原因，無論是情侶甜蜜約會、好友出遊打卡，或是作為親子互動行程都很適合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

就有網友分享自身經驗表示，「經常和閨蜜去烘焙課程，翻糖蛋糕成品和店面裝潢都超漂亮」，並分析可以衡量價格、蛋糕精緻程度、教學方式、結束後是否需要自己清洗器具等條件去選擇手作甜品店，詳細講解讓其他人看了直呼「下次約會也想去學做蛋糕」、「喜歡去網美風的烘焙教室，做完蛋糕還可以拍照發限時動態」，認為烘焙教室是假日出遊、拍照打卡的好去處。

網友熱議10大手作課程（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲手作課程類型包羅萬象，其中有10大熱門手作引起網友討論。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

繪畫課程用藝術療癒自己、放鬆心靈，平緩現代人生活的匆忙步調，其中又以流體藝術和禪繞畫備受熱議，就有人說「前陣子去參加流體畫的課程，覺得最棒的就是每個畫作都獨一無二」，認為流動畫能用藝術形式紀念當下的心靈狀態，引來熱烈討論「最近很紅的流體熊也好療癒，創作完還能帶回家當擺飾」、「去參加流動畫的課程可以避免弄髒家裡，也能更有思考和條理的去創作」。

另有網友在部落格上提到「最近去禪繞畫入門課程，在繪畫過程中會忘卻所有煩惱」，舒壓同時也驚嘆禪繞畫的美，引起不少人共鳴表示「最開始不知道如何下筆的話，建議去參加課程比較能進入狀態」、「教室會放輕音樂，作畫過程很平靜美好」。

此外，也有人在閒暇時參加花藝課並表示，「本身就鍾情於自然花草，報名花藝課程後不僅滿足對花朵的喜愛，也開啟每天與花相伴的日子」，浪漫經驗讓網友紛紛留言「有的花藝教室會幫忙挑選顏色對應的花材，讓乾燥花樹的配色充滿質感」、「花藝課程結束的成品擺在家裡，其顏色與香味都能賦予空間個性」，認為花藝能營造生活情調，給家裡增添溫度與生命力。

ET快訊
快訊／玉山金股利出爐！13年新低　現金殖利率0.77%
強冷氣團攪局228連假　最乾冷「剩10度」時間曝
賓利等紅燈遭追撞！後座「超大咖」　闖禍醉女酒測值曝
快訊／拜登突訪烏克蘭！和澤倫斯基「並肩行走」畫面曝光
快訊／張育成缺席中華隊練習　餅總曝原因
快訊／ATT大直店宣布熄燈！　最後營運日曝
台灣「TOYOTA全新入門休旅」現蹤！　望取代Yaris
快訊／下班注意！國1追撞翻車　回堵5公里

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

10年男友出軌！小三嗆「拿啥跟我爭」...姊1句話霸氣擊落她

第3波疫情穩定下降！王必勝：指揮中心記者會改每周只開1次

「土地公生」來了！命理師曝「龍抬頭」旺運5步驟：可旺財一整年

口罩戴好！境外空污持續籠罩　明6縣市空品「橘色警戒」　

學生打報告「不是用電腦？」　1句話讓他驚呆！過來人有感：太方便

3生肖近期「橫財運超旺」！專家：買彩券有機會中頭獎

明天雨區擴大！強冷氣團攪局228連假　周末最乾冷「剩10度」

快檢查床頭！擺「這5樣」東西超母湯　容易影響感情招小三

第二屆「食農創生計畫」開跑！募資金額達標再贏10萬獎勵金

維尼奧夫斯基小提琴大賽金獎前田妃奈來台演出

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

《BOYS PLANET》陳冠叡被讚：最大黑馬！　「舞蹈過目不忘」飆唱《Kill This Love》

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

徐智慧.李尚禹偷情遭抓包　正宮呼巴掌狂譙：發情的蟑螂

18輛吊車百萬鞭炮迎媽祖　香燈腳人龍擠爆台1線！

京都街頭成「溜冰賽場」　遊客下坡滑到崩潰！

高手傳授夾餅乾秘訣！　先立後捏20元保證出貨

10年男友出軌！小三嗆「拿啥跟我爭」...姊1句話霸氣擊落她

第3波疫情穩定下降！王必勝：指揮中心記者會改每周只開1次

「土地公生」來了！命理師曝「龍抬頭」旺運5步驟：可旺財一整年

口罩戴好！境外空污持續籠罩　明6縣市空品「橘色警戒」　

學生打報告「不是用電腦？」　1句話讓他驚呆！過來人有感：太方便

3生肖近期「橫財運超旺」！專家：買彩券有機會中頭獎

明天雨區擴大！強冷氣團攪局228連假　周末最乾冷「剩10度」

快檢查床頭！擺「這5樣」東西超母湯　容易影響感情招小三

第二屆「食農創生計畫」開跑！募資金額達標再贏10萬獎勵金

維尼奧夫斯基小提琴大賽金獎前田妃奈來台演出

38歲「國寶級童星」驟逝！　好友前天才碰面…悲痛證實：太突然了

求職囚禁釀3死「茶董」看守所吃胖胖　法庭上diss法官對話全曝

昔新北房價落後區奮起追新板　剛需買方出籠議價

不愛吃菜「用水果取代」熱量差近3倍！長期吃下場曝

少棒時挨宋文華全壘打受挫　宋成文棄投從打闖韓職

才剛誇梁詠琪美！DJ私下變臉批「唱得差」　公開道歉了：很支持她

快訊／玉山金股利配0.6元！13年新低　現金殖利率0.77%

陸兩會前黨政人事非同步　張競：「這細節」看北京實際政務運作

股王大立光去年下半年配現金46元　刷新紀錄

癱瘓賓士貓「拖後腿吃罐罐」　急送醫「揪原因」奇蹟康復！

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

生活熱門新聞

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

三寶突開車門　下一秒對折尷尬了

土地公的請求！白沙屯媽祖知道了　1分鐘完成

他搭捷運嘆「台人愈來愈像大陸人」！原因遭轟爆

T1衝突「前23秒」就埋導火線！球迷點名1人輸不起

「雨水」來了！6生肖6星座運勢最強

即／鄭明典：嚴重境外移入空污來了

下波冷空氣更強　228連假天氣曝

跛腳阿伯「走一步痛一次」　媽祖為他急轉90度

口罩解封卻不脫！妹子「16字原因」超真實

到小北買套套！妹子找到暈「菜鳥店員暖救援」　結局卻尷尬

女友做保險業！年薪400萬男友：她沒離職我不會娶

遭前妻「剪刀斷根」！男揭太監生活：已再婚

急冷3天！「下探11度」　下波強冷空氣擾228連假「連2天濕又冷」

更多熱門

相關新聞

插花滾上床！花藝師尪摩鐵%閨蜜　妻見慾照崩潰

插花滾上床！花藝師尪摩鐵%閨蜜　妻見慾照崩潰

人妻朵朵（化名）與老公共同從事花藝工作，一名女子小香（化名）因為工作性質相近、與夫妻倆成為好友，朵朵卻發現老公手機中有與小香幾乎裸身相貼的親密照，崩潰提告2人，法院判老公與小香侵權行為重大，須連帶賠償朵朵10萬元，可上訴。

貨櫃船公司的小確幸　船用燃油與船員雇用成本雙降

貨櫃船公司的小確幸　船用燃油與船員雇用成本雙降

製茶傳3代　大三學生獲日月潭紅茶評鑑頭等獎

製茶傳3代　大三學生獲日月潭紅茶評鑑頭等獎

空軍三重一村職人進駐　陶花藝「無物工坊」開張

空軍三重一村職人進駐　陶花藝「無物工坊」開張

高雄麗景酒店月初才歇業　遭爆3.9億賣給烘焙業

高雄麗景酒店月初才歇業　遭爆3.9億賣給烘焙業

關鍵字：

手作課小確幸烘焙繪畫花藝

讀者迴響

熱門新聞

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

三寶突開車門　下一秒對折尷尬了

土地公的請求！白沙屯媽祖知道了　1分鐘完成

隋棠豪宅前住戶「是蔡依林堂妹」！　三鐵正妹美照曝

揪同名同姓到貳樓用餐全桌5折

他搭捷運嘆「台人愈來愈像大陸人」！原因遭轟爆

恐怖影片曝！　遊客瀑布沖涼被土石流砸死

T1衝突「前23秒」就埋導火線！球迷點名1人輸不起

2月21日到公司先裝水！大吉4小時準備88元

「雨水」來了！6生肖6星座運勢最強

襪子要分開洗？他洗衣1舉被狂唸　過來人曝後果

威力彩頭獎飆7億！「2生肖」財運旺　3大中獎撇步曝光

「廣播天后」陳麗秋病逝！女兒心痛：我做不到節哀

即／鄭明典：嚴重境外移入空污來了

下波冷空氣更強　228連假天氣曝

更多

最夯影音

更多
2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定
陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

《BOYS PLANET》陳冠叡被讚：最大黑馬！　「舞蹈過目不忘」飆唱《Kill This Love》

《BOYS PLANET》陳冠叡被讚：最大黑馬！　「舞蹈過目不忘」飆唱《Kill This Love》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面