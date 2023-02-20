週末假日療癒小確幸　網推10大熱門手作課一次看

▲週末假日去學做甜點，不只完成品帶給人滿滿成就感，還有一股療癒身心的小確幸。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者洪菱鞠／綜合報導

手作熱潮夯，不少人會利用下班後或假日時間參加體驗各種手作課程，為生活增添樂趣，同時培養興趣，尤其看到完成品更是有著滿滿成就感。不過手作課程五花八門，哪些特別受到歡迎？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「手作課程」相關話題，整理出網友熱議的10大手作教學，例如繪畫課程紓壓療癒，烘焙則是最多人大推。

從網路聲量觀察「手作課程」相關話題討論度，最熱門、排行第一的活動由「甜品烘焙」拿下，由於烘焙教室會預先備齊材料，並提供詳細教學步驟，受到不少烘焙苦手的喜愛；此外，甜點教室的可愛佈置也是吸引人的一大原因，無論是情侶甜蜜約會、好友出遊打卡，或是作為親子互動行程都很適合。

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就有網友分享自身經驗表示，「經常和閨蜜去烘焙課程，翻糖蛋糕成品和店面裝潢都超漂亮」，並分析可以衡量價格、蛋糕精緻程度、教學方式、結束後是否需要自己清洗器具等條件去選擇手作甜品店，詳細講解讓其他人看了直呼「下次約會也想去學做蛋糕」、「喜歡去網美風的烘焙教室，做完蛋糕還可以拍照發限時動態」，認為烘焙教室是假日出遊、拍照打卡的好去處。

▲手作課程類型包羅萬象，其中有10大熱門手作引起網友討論。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

繪畫課程用藝術療癒自己、放鬆心靈，平緩現代人生活的匆忙步調，其中又以流體藝術和禪繞畫備受熱議，就有人說「前陣子去參加流體畫的課程，覺得最棒的就是每個畫作都獨一無二」，認為流動畫能用藝術形式紀念當下的心靈狀態，引來熱烈討論「最近很紅的流體熊也好療癒，創作完還能帶回家當擺飾」、「去參加流動畫的課程可以避免弄髒家裡，也能更有思考和條理的去創作」。

另有網友在部落格上提到「最近去禪繞畫入門課程，在繪畫過程中會忘卻所有煩惱」，舒壓同時也驚嘆禪繞畫的美，引起不少人共鳴表示「最開始不知道如何下筆的話，建議去參加課程比較能進入狀態」、「教室會放輕音樂，作畫過程很平靜美好」。

此外，也有人在閒暇時參加花藝課並表示，「本身就鍾情於自然花草，報名花藝課程後不僅滿足對花朵的喜愛，也開啟每天與花相伴的日子」，浪漫經驗讓網友紛紛留言「有的花藝教室會幫忙挑選顏色對應的花材，讓乾燥花樹的配色充滿質感」、「花藝課程結束的成品擺在家裡，其顏色與香味都能賦予空間個性」，認為花藝能營造生活情調，給家裡增添溫度與生命力。