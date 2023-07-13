9朵25萬！董事長黃金玫瑰花束送愛妻　花藝業者：史上最貴

▲埔里鎮銀樓和花藝業者合力打造出浪漫又貴氣的黃金玫瑰花束，完成愛妻董座的託付。（圖／「大觀園花藝設計」提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台北市一名企業董事長事業有成，想要感謝太太的相守陪伴，因此向南投埔里鎮銀樓業者訂製一份浪漫又貴氣的大禮：9朵純金打造的玫瑰花，要價高達25萬元。銀樓業者為求慎重，又請在地花藝業者精心包裝花束，讓花藝業者全程戰戰兢兢、直呼：「有史以來，包裝過最高價的花束！」

受「北部大戶」客製化商品委託的，是埔里在地40年老字號的文仁銀樓，業者用心地製作出9朵金光耀眼的黃金玫瑰，每朵不但花朵、枝葉結構完整，更都呈現含苞待放的姿態，象徵董座董娘夫婦倆的愛情長「九（久）」、初心不變。

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此外，文仁銀樓業者還特地邀請大觀園花藝設計，將9朵黃金玫瑰用浪漫的紫色紙材、金色緞帶包裝成漂亮的花束，希望讓董娘收到後能有不一樣的驚喜；大觀園業者表示，由於風險壓力太大、深怕一不小心損毀花體，於是請文仁樓老闆娘全程陪同在旁邊觀看包裝，最後順利完成任務交貨，如釋重負地說：「原來黃金也可以那麼浪漫！」

大觀園業者指出，不少經手過的客戶總是創意滿滿，讓他們有創新花藝的機會，更提升了人生經驗：過去曾製作150公分超大餅乾花束、西裝花束、2.5萬鮮花花束，甚至還有令人害羞的「保險套+GG」花束，後來都造成一股風潮。