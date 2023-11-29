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日幣貶值「赴日買UNIQLO超划算？」　內行人解答

▲▼UNIQLO（圖／記者劉維榛攝）

▲不少人到日本必逛UNIQLO。（圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

日本服飾品牌「UNIQLO」受許多人喜愛，不少人會趁著到日本旅遊時，在當地購買，不僅價格便宜，款式也比台灣多，不過有網友好奇，如果與台灣特價期間相比，去日本買UNIQLO真的划算嗎？貼文掀起網友討論，許多人大推必買單品「發熱衣」。也有人提醒，有些商品價差不大，出國前可以先做功課。

有網友在PTT發文，「去日本買UNIQLO真的划算嗎？」現在日幣貶值，如果專門搭飛機去日本買UNIQLO，會比台灣特價期間還要便宜嗎？「有聽說真的很划算什麼的，而且還可以免稅」。

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貼文一出，網友狂點頭，「不打折就比台灣便宜了，打了折那價錢會買到想砍自己手」、「真的超划算，不買回台灣買後悔死了」、「退稅完大概5、6折」、「花式跟種類多非常多，台灣的產品配色都很保守，講白一點就是土」。許多網友大推發熱衣，「發熱衣有便宜到」、「便宜非常多，台灣一件6、7百的發熱衣，日本賣不到300元，買滿5000元還能退稅，我10月才去買回來」、「發熱衣不錯又不佔空間」。

▲日圓,匯率。（圖／記者陳依旻攝）

▲日幣貶值，去日本買東西超划算。（圖／記者陳依旻攝）

不過，有網友指出，要買之前可以先上網做功課，有些商品價差不大，「推薦有興趣的產品在台灣先紀錄台價，我10月去看涼感bra top，價差不大就沒帶了」、「是便宜，但還沒到特地日本買的程度」、「新商品價差不大，是特價後的差距很大」、「便宜，但去日本更想買別的品牌」。

由於日幣貶值，許多人到日本都會爆買一波，旅日達人林氏璧曾舉辦投票活動，票選「去日本必買價差很大的東西排行榜」，第一名是服飾品牌Uniqlo/GU，接下來依序為合利他命、時令水果、日本酒獲、無印良品、DHC、精品、Panasonic吹風機、若元錠、象印電鍋。

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