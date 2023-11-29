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4K高畫質直擊起降！　桃園觀光即時影像滿足飛機迷視覺震撼

▲桃園市政府為推廣桃園美麗風光推出各景點即時影像，最近推出桃園機場即時影像，不必親赴桃機即可近距離觀看各型飛機起降。（圖／翻攝自桃園觀光即時影像）

▲桃園市政府最近推出桃園機場即時影像，可近距離觀看各型飛機起降。（圖／翻攝自桃園觀光即時影像，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府為推廣桃園美麗風貌，自2018年起在各大景點架設高解析攝影機拍攝即時影像，吸引全球逾2800萬網友上線觀看，其中YouTube頻道訂閱人數也超過5萬5千人，成為國內最受歡迎的觀光官方頻道。最近增設桃園國際機場即時影像，提供4K高畫質即時影像，可即時觀看飛機起降景象，滿足飛機迷近距離觀賞各式飛機起降壯觀景象。

▲桃園市政府觀旅局推出桃園機場即時影像，可近距離觀賞飛機起降。（圖／翻攝自桃園觀光即時影像）

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▲桃園市政府觀旅局推出桃園機場即時影像，可近距離觀賞飛機起降。

桃園市風景區管理處處長廖育儀指出，桃園國際機場是台灣最繁忙機場，每天有各式各樣飛機起降，機場旁的賞機景點，也是航空迷和攝影愛好者的天堂，他們常常會在此等待最佳時機捕捉到最美飛機起降照片，但現在不用親自到現場，可透過桃園觀光即時影像的YouTube直播，網址：https://www.youtube.com/watch?v=2Sfq6kTZx6w
觀看到最清晰飛機起降畫面，還能聽到飛機震耳欲聾的引擎聲，感受到飛機呼嘯而過的即時震撼。

▲桃園市政府觀旅局推出桃園機場即時影像，圖為桃園機場夜景。（圖／翻攝自桃園觀光即時影像）

▲桃園市政府觀旅局推出桃園機場即時影像，圖為桃園機場夜景。（圖／翻攝自桃園觀光即時影像）

新增的桃園觀光即時影像在桃園機場旁架設了最新4K高畫質攝影機，可以讓看到飛機起降每個細節，而且還能欣賞機場日出日落美景，甚至還能觀測到夜晚星空和跑道燈光，這些都是平常難得一見美景，且還能在線上和其他網友分享感受與心得，交流對飛機的熱愛。

▲桃園市政府觀旅局推出桃園機場即時影像觀賞飛機起降，圖為華航747貨機。（圖／翻攝自桃園觀光即時影像）

▲圖為華航747貨機。

桃園市觀旅局表示，疫情後，國境已全面開放，桃園機場航班越來越多，這次將即時影像設置在機場旁，讓更多的人可看到桃園的另一面，也能滿足航空迷更多的選擇，不用舟車勞頓就能看到飛機起降即時影像。未來還會在上巴陵、阿姆坪、大古山等地，陸續增加更多即時影像，讓桃園美景能夠傳遞到全世界，讓旅客能夠掌握最佳的旅遊時機，民眾可透過桃園觀光即時影像的YouTube頻道「桃園智慧旅遊雲 Taoyuan Travel」、下載桃園智慧遊APP及桃園觀光導覽網進行觀看。

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