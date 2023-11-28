比基尼正妹辣秀馬甲線！不只猛男露肌肉　桃園消防月曆曝光

記者沈繼昌、吳佩蓁／桃園報導

一年一度的消防猛男月曆又來了！桃園市政府消防局在自家超萌搜救犬的臉書「Tyfd-K9桃園搜救犬隊」，曬出2024年消防猛男月曆照，並寫下「來個炸的！2024年，非官方桃園消防猛男月曆出爐，請持續關注我們，即將開抽！只送不賣」只見照片中12名消防猛男露出結實腹肌，圍繞著身穿紅色比基尼身材姣好的辣妹，畫面十分養眼。



▲12位消防猛男圍繞著身穿紅色比基尼辣妹十分養眼。（圖／翻攝Tyfd-K9桃園搜救犬隊臉書）



▲身穿紅色比基尼露出性感馬甲線的辣妹也是打火英雄。（圖／桃園消防局提供）

桃園「非官方」消防猛男月曆近日出爐，光是預告照就吸引大批網友目光，其中最吸睛的絕對是穿著比基尼大秀性感馬甲線的尤詩妤，她受訪時表示，自己平時就有在健身，聽到學長們要拍猛男月曆，為了激勵自己讓體態更上一層樓，便主動報名參加月曆拍攝，成果也相當滿意，學長徐鵬翔更爆料，月曆一出來後，身邊的朋友都在詢問尤詩妤的IG帳號。尤詩妤也透露她目前單身，被問到擇偶條件，她笑說「看緣份吧」，笑稱自己的個性像難搞的貓，再加上自己是工作狂，希望未來的另一半能多給她一點自己的空間。

▲桃園「非官方」消防猛男月曆超吸睛。（圖／桃園消防局提供）



此外，桃園消防局表示，這次桃園「非官方」消防猛男月曆只印1千本，未來會在桃園消防犬隊的臉書粉專書「Tyfd-K9桃園搜救犬隊」舉辦抽獎贈送。

▲桃園消防局隊員脫掉上衣大秀結實肌肉。（圖／桃園消防局提供）



▲桃園消防局猛男大秀冰塊腹肌超養眼。（圖／桃園消防局提供）