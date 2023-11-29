頭下腳上浸澡盆+重拳毆打腳踹肚　看護虐嬰辯：老闆把我當機器人

▲桃園市一名印尼籍看護阿蒂（譯音）照顧未滿周歲龍鳳胎，疑似工作繁重對男嬰施虐造成多處瘀傷，父母透過監視器發現後怒告。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名印尼籍看護阿蒂（譯音）今年3月照顧一對未滿周歲龍鳳胎嬰兒，父母發現男嬰身上常有瘀青傷痕，懷疑被施虐，透過監視器發現幫男嬰洗澡時，竟將頭部浸泡澡盆，還以拳頭毆打男嬰與臉部，導致傷痕累累。桃園地院審理時，阿蒂坦承犯行，辯稱被老闆當成機器人，事情太多忙不過來、睡不飽，加上男嬰洗澡時一直哭，情緒才上來，才會動手，法院審結依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處有期徒刑2年2月，全案還可上訴。

檢警調查，印尼籍外傭阿蒂在桃園市受雇於一對年輕夫婦，平時幫忙照顧一對未滿周歲的龍鳳胎，還有打理居家環境等工作，其中，男嬰被父母發現身上多處瘀青，今年3月間調閱家中監視器赫然發現，阿蒂幫男嬰洗完澡時，因為不爽男嬰哭鬧，從22至24日每晚洗澡時，阿蒂抓起男嬰雙腳以倒栽蔥方式，將頭部浸泡澡盆中，時間長達2至3秒，直到男嬰放聲大哭後才單手抓起，或用腳踹男嬰肚子，後來還以拳頭毆打男嬰頭部、臉部與身體多處，難怪身上會有多處瘀傷，男嬰父母發現後向龍潭警方報案提告，桃檢複訊後依殺人未遂罪嫌將阿蒂起訴。

桃園地院審理時，法官根據監視器畫面顯示，阿蒂於今年3月24晚間6時許抱著男嬰進入浴室幫洗澡，以右手捏住男嬰下體，還做出抓擠動作，男嬰身體向上抖動並大聲哭泣，阿蒂以右拳大力搥擊男嬰頭部，男嬰大聲哭泣等行為，其餘監視器畫面也大多如此，因被告阿蒂失控行為傷害男嬰，導致男嬰頭部、腹部、左腰等處有挫傷等傷害。

法官審訊時，阿蒂坦承犯行，聲稱自己是家庭幫傭受僱來台幫忙照顧嬰兒，因為幫男嬰洗澡時會哭鬧，因不耐煩所以會打他，平常除照顧一對龍鳳胎外，還要幫忙做其他家事，因為工作太累又睡不飽，情緒上來了，才會這樣打男嬰，阿蒂還辯稱，因男嬰父母把「我當成機器人」，壓力太大，才會這樣做，平時不會對男嬰怎樣，但洗澡時，男嬰會哭得很大聲，情緒上來才會失控動手，我不想男嬰會死掉，沒有要殺男嬰。

法官審酌，男嬰於案發時，僅未滿1歲之幼童，被告阿蒂擔任照顧人員，知悉男嬰年幼，身體發展尚處脆弱階段，本應秉持耐心細心照護，卻違反其照料義務，對男嬰犯行致使有受傷害，衡量被告犯後坦承犯行，然未與男嬰與告訴人達成和解、賠償其等所受之損害，亦未獲得諒解，法官審結依成年人故意對兒童犯傷害罪，處有期徒刑2年2月，本案還可上訴。