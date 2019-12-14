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全台飛機迷最新賞機景點！「桃機觀景台」25公尺近距看飛機起降

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場第二航廈戶外觀景台14日正式亮相，總統蔡英文參訪時近距離觀賞飛機起降，讚嘆不已。桃機公司表示，觀景台採用鋼絲電子圍籬，不僅更適合飛機迷近距離拍照或攝影取景，更可仔細觀看飛機從等待升空、滑行到起飛等震撼的視覺享受。

▲蔡英文總統14日參訪桃園機場戶外觀景台後稱讚不已，桃機公司總經理林祥生受訪時說，除滿足飛機迷近距離拍攝飛機起降，安全是桃機最主要考量。（圖／記者沈繼昌攝）

▲蔡英文總統14日參訪桃園機場戶外觀景台，桃機公司總經理林祥生受訪時說，除滿足飛機迷近距離拍攝，安全更是主要考量。（圖／記者沈繼昌攝）

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▲桃園機場戶外觀景台可就近觀賞全球最大的A380客機起降。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園機場戶外觀景台可就近觀賞全球最大的A380客機起降。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園機場公司指出，位於二航廈南側5樓的戶外觀景台，總面積為825平方公尺，不僅能近距離觀賞全球最大的A380與A350巨無霸客機，還有各式如波音777、787或小如廉價航空、私人包機等各式民航客貨機，從飛機跑道待命、滑行與起降等，以往飛機迷必須以大砲鏡頭才能捕捉拍攝，現在只需在戶外觀景台使用手機鏡頭，就能拍出優質的飛機起降影像。

▲桃園機場戶外觀景台可就近觀賞各型飛機起降，最近距離僅25公尺。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園機場戶外觀景台可就近觀賞各型飛機起降，最近距離僅25公尺。（圖／記者沈繼昌攝）

桃機公司總經理林祥生說，戶外觀景台最近僅距離飛機25公尺，除拍攝飛機起降畫面外，在保安措施上，採用隱形鐵窗概念的鋼絲電子圍籬，沒有玻璃阻隔與反光等問題，以方便飛機迷拍攝取景，還能遠眺桃園雪山山脈等景致。

觀景台每日開放時間為上午6時30分至晚間10時30分，民眾未來不需出國就能近距離觀賞飛機起降，還能享用觀景台附設的台灣美食、咖啡等，紅眼航班旅客也可就近在附設的「文青行旅」稍事休息，讓桃園機場不再只是機場，也能吸引國內外旅客駐足品嘗在地美食與休閒用餐好選擇。

林祥生建議，為避免試體驗期間大量飛機迷湧入桃機，建議民眾多利用機場捷運或國道客運等大眾運輸工具往來機場，觀景台也有參觀人數限制，若人潮超過負荷量，可先至室內商場或地下2樓、4樓美食街品嚐美食。

桃機公司提醒，為維護飛航安全，禁止施放有礙飛航安全物體如風箏、天燈、煙火、無人機、空拍機、氣球或其他可能影響航空器飛航安全之移動物體，違者將依《民航法》與航空保安相關規範處罰，最高可處150萬元。

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