《四樓的天堂》推拿顧問汪世展涉嫌猥褻女按摩師　再遭判10月

▲推拿師汪世展利用推拿機會猥褻女推拿師，二審判刑10月。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

戲劇《四樓的天堂》推拿顧問汪世展，遭前妻發文爆料是性侵慣犯，而一名女按摩師先前因為與汪男「療程交換」，而遭汪男按摩恥骨、搓揉胸部，憤而提告。一審認定汪男有罪，判刑10月；案經上訴，高等法院二審28日仍認定有罪，駁回上訴，維持10月刑期。可上訴。

《四樓的天堂》由香港影帝黃秋生、藝人謝盈萱、范少勳等人共同主演，獲得金鐘獎提名5項入圍，女主角謝盈萱更奪得女主角獎。劇中找來著名推拿師汪世展擔任顧問。不過汪世展的黃姓前妻，去年一月底發文爆料，說汪世展在她2013年懷孕期間，就偷吃當時在工作室打工的少女；到了2017年間，她更收到不少女性友人，說遭到汪世展性騷擾、偷看內褲等行為。

黃女察覺有異，但發覺很難對丈夫蒐證，最後口頭警告丈夫要收斂，但汪男不理會。雙方離婚後，黃女發現汪男竟拿劇組宣傳照打自己的廣告，擔心有更多女性受害，才會上網發文爆料。

文章出現後，有一名女按摩師因為等不到汪男道歉，向檢方提出告訴。女子指稱，2017年初經友人介紹而認識大名鼎鼎的汪男，當年2月間就與汪男「療程交換」，不過當時汪男伸手進她內褲，撫摸恥骨、恥毛將近1分鐘，另外也搓揉她胸部20秒鐘。當時她雖覺有異且害怕，仍不斷自我說服應信任汪男按摩專業。但事後她仍感到不舒服，傳簡訊告知汪男，汪男也回傳簡訊道歉。而女按摩師看到黃女的發文後，才鼓起勇氣提出告訴。檢方對汪男提起公訴。

一審法院審理後，認定汪男犯下「對受照護之人利用機會猥褻罪」，判處有期徒刑10月。檢方上訴第二審，汪男並未上訴，而二審高等法院審理後，仍認定汪男有罪，28日判決駁回上訴，維持10月的刑度。