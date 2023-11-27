軍官淪共諜集體洩密　高檢署起訴10名現役、退役軍士官

▲多名軍官集體收賄洩密淪為共諜，高檢署提起公訴。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台灣高等檢察署偵辦現役、退役軍官集體共諜案，日前聲押陸軍菁英部隊航空特戰指揮部601旅謝姓前中校等6人，並將多名涉案軍士官交保候傳。全案27日偵查終結，檢方對10名被告依照違反《國家安全法》提起公訴。

檢方公布起訴書指出，本案因桃園檢調單位事先掌握線報，對航特部謝姓退役中校進行跟監調查，之後發現謝男洩漏的資料，可能攸關國防機密，使本案層級升高為外患罪。桃園檢調因此報請台灣高等檢察署進行偵辦，高檢署在7月底發動偵查作為，搜索相關處所，並帶回謝姓中校，以及與他接頭的另名謝姓男子，聲押獲准。

高檢署持續調查，發現除了航特部以外，包含陸軍花東防衛指揮部、陸軍金門防衛指揮部、陸軍化生放核訓練中心等營區，均有現役軍士官涉案。因此高檢署陸續發動多次偵查行動，帶回蕭姓前少校等人訊問，最後檢方也聲請羈押多名軍士官，合計聲押6人獲准，其餘人則分別以60萬元到2萬元不等金額交保候傳。

檢方查出，這批軍士官遭大陸情報單位吸收後，除了洩漏軍事上機密以外，更收受金錢後，配合拍攝「我願意投降解放軍」之「心戰」影片交付大陸情報單位，以換取報酬，所以對10人提起公訴。而檢方更指出，「被告10人竟違背忠誠義務，違反保密規定，違背守土衛國職責，僅因個人利益薰心，而出賣國家人民，洩漏或交付多項軍事、國家機密，嚴重危害國家安全，實在令人痛心，被告等人背叛自己的袍澤，背叛自己的國家，應受到法律最嚴厲的制裁。」建請法院從重量刑。