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社會 社會焦點 保障人權

小三「想滋溜滋溜」勾纏…人夫喊：我有槍跟2個手榴彈！正宮心碎

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲人夫偷吃小三，煽情對話讓正宮心碎。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／台北報導

台北一名人妻2022年4月間發現，丈夫與一名喪夫的陸配發生婚外情，不僅經常傳送色情圖片給對方，兩人間還有不少鹹濕對話，包括「看我怎麼收拾你」、「打打沒子彈那可就尷尬了」等內容心碎提告。法院審理過後，判小三應賠償正宮18萬元，案經上訴高等法院，二審將小三的上訴駁回，全案確定。

正宮主張，2022年4月間意外發現，丈夫與一名喪夫的陸配間竟有不正當的男女交往關係，追問後才發現，丈夫與小三是透過微信閒聊認識，雙方住處步行只需要五分鐘，兩人頻繁聯繫後日久生情，交往至少3年。

正宮指出，丈夫與小三有極為曖昧、煽情、充滿性暗示的親密對話，小三還會要求丈夫休假時帶她遊山玩水，甚至在出遊過後，豪不避諱地將照片PO上臉書。另外，丈夫也坦承，出遊期間曾與小三在旅館內發生性行為。

正宮提到，小三在姦情曝光後，還不斷挑釁、暗諷她，讓她身心靈飽受煎熬，需要求助心理諮商，決定向小三提告求償100萬元精神撫慰金。

針對正宮的控訴，小三辯稱，自己與人夫並未有親密關係，也沒有共同出遊，正宮指的曖昧通話只是開玩笑，現在普通朋友也會講些黃色笑話，她只是會請人夫幫忙買東西，請喝咖啡答謝對方而已，而臉書上的照片並沒有辦法辨識是否人夫本人，否認與人夫發生婚外情。

但士林地院查閱人夫與小三的對話紀錄發現，兩人有不少具性暗示的色情圖片、文字，內容包括「看我怎麼收拾你」、「你最好糧草彈藥準備足點」、「免得到時打打沒子彈那可就尷尬了」、「今日把你累壞了吧」、「汝身之香，我想滋溜滋溜」、「我有根槍和兩個手榴彈」等。

法院勘驗各項事證過後，不採信小三的說詞，判她應賠償正宮18萬元精神撫慰金；小三不服判決結果決定上訴，但高等法院審理過後，判她敗訴，全案確定。

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