　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

掐脖性侵賣春女！她嚇到全裸逃出求救　狠男竟還駕車衝撞員警

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲賣春女遭掐脖性侵，只能全裸求救。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台中李姓男子與賣春女小薇（化名）約定性交易，但因李男過於粗暴，小薇拒絕交易並打電話求救，李男暴怒，掐住小薇頸部，性侵得逞，還拍下過程。小薇趁隙裸身逃出，向路人求救，路人與員警返回案發地時，李男竟狠心駕車衝撞員警與路人。最高法院審理後，將李男重判8年與6月（得易科罰金）定讞。

判決指出，李男2022年6月間與小薇約定5700元的價格性交易，成交後李男在晚間7點多，到小薇的租屋處，給錢後開始交易。不過小薇認為李男動作粗暴，當場表示拒絕，並拿起電話求救。李男暴怒，掐住小薇的頸部，搶過小薇手機，小薇驚嚇道歉；之後李男更二度掐頸，逼迫小薇躺床性侵，還拿出自己手機拍攝過程。李男完事後，小薇不顧自己全裸，趁隙逃出，李男則抓起小薇裝有現金、iPad的皮夾後追出。

小薇逃到附近洗衣店，向路人求救，路人打電話報警，並跟隨員警返回小薇住處。這時李男已經不在現場，但他竟繞路將自己的車輛開來。員警上前盤查，李男竟重踩油門衝撞員警以及路人，讓2人膝蓋挫傷。李男隨即遭到其他員警逮捕，並起出小薇的皮夾。李男遭移送法辦。檢方提起公訴。

一審法院認定李男犯下加重強制性交罪，這部分重判有期徒刑8年；另外衝撞員警部分犯下妨害公務罪，這部分判刑8月。案經上訴，台中高分院二審審理時，李男賠償受傷員警12000元，達成和解；二審因此將妨害公務罪部分改判刑6月、得易科罰金，至於性侵部分仍維持8年。全案再上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。

ET快訊
搭計程車沒錢！港短裙妹「脫內褲當車資」　網嚇：有陷阱
買丹丹漢堡「喝到濾網」！業者認錯還被逮到缺失　衛生局開罰
炎亞綸回歸《嗨！營業中》？　官方宣布第3季班底
爽中500元載具獎　隔天再開APP沒了！釣出苦主解答
除濕機運轉突自燃狂燒！快確認家中廠牌型號…54款不符安檢
快訊／法國情侶來台　登山失聯找到了
LIVE／蔡尚樺分手交大仔仔秘戀T1球員　誰開2億要柯當副手
快訊／高雄工人遭活埋受困！　緊急搜救中
台中購物節最大咖也中獎！　盧秀燕霸氣全捐了
洪詩「真的徵不到員工」挺6月孕肚哭了！砸百萬剛開1年爆收攤
快訊／國1鼎金系統「3大車連環撞」　統聯客運5乘客送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國民黨質疑博士論文抄襲　陳亭妃控誹謗：你們立委幫我寫問卷

全倒片！彰化女騎士路口想迴轉突鬼切　直行機車閃不過撞上

快訊／法國情侶「彎刀縱走」失聯第3天！　直升機找到人了

4千網購手錶+相機竟收到濕紙巾　賣家傳報案單...警也差點被騙

快訊／高雄驚傳工安意外！1工人遭活埋受困　緊急搜救中

高雄男遇警盤查當街脫褲露鳥竟沒事　不起訴理由曝

《四樓的天堂》推拿顧問汪世展涉嫌猥褻女按摩師　再遭判10月

快訊／國1鼎金系統「3大車連環撞」　統聯客運5乘客受傷送醫

快訊／高雄汽車保養廠大火！恐怖濃煙狂竄　延燒5間鐵皮屋

爭產殺紅眼！大嫂鐵鎚爆頭小姑險死　「女兒在場把風」4人起訴

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

鍋吃一半「巨鼠掉下來」　錢都道歉：即刻停業2天

2汪散步見救護車鳴笛經過　下秒扯嗓狂凹嗚：大家讓讓

Lulu公開「金馬五大通緝犯名單」細節　被讚「陶晶瑩2.0」謙虛回：繼續努力啦

露營老手帳篷炭火取暖釀悲　家屬相驗：臉書才開心出遊

國民黨質疑博士論文抄襲　陳亭妃控誹謗：你們立委幫我寫問卷

全倒片！彰化女騎士路口想迴轉突鬼切　直行機車閃不過撞上

快訊／法國情侶「彎刀縱走」失聯第3天！　直升機找到人了

4千網購手錶+相機竟收到濕紙巾　賣家傳報案單...警也差點被騙

快訊／高雄驚傳工安意外！1工人遭活埋受困　緊急搜救中

高雄男遇警盤查當街脫褲露鳥竟沒事　不起訴理由曝

《四樓的天堂》推拿顧問汪世展涉嫌猥褻女按摩師　再遭判10月

快訊／國1鼎金系統「3大車連環撞」　統聯客運5乘客受傷送醫

快訊／高雄汽車保養廠大火！恐怖濃煙狂竄　延燒5間鐵皮屋

爭產殺紅眼！大嫂鐵鎚爆頭小姑險死　「女兒在場把風」4人起訴

樂園飄雪了！變身夢幻聖誕世界　變裝來玩只要299元

葉元之看板繪畫中　「柯文哲變趙少康」2小時成果搶先看

6組「台韓藝人」超強同框！許光漢登上IU IG版面、合體LE SSERAFIM　

56歲美魔女突體虛無力！　「機場攤坐在地」險搭輪椅通關

瑜伽老師太色！操控女性奪財也要肉體　稱外遇對象「前世情人」

阿本頭痛驚罹腦瘤！41歲遭醫宣判「非死即殘」　最糟後果：眼球爆出來

全球首例　阿聯酋航空A380客機執飛100%永續航空燃料示範航班

GD連3次陰性≠無嫌疑！　警方緊咬他不放：有追加調查必要

南韓政府出手！　新法要求航空公司警告乘客「禁止亂開逃生門」

《Lycoris Recoil 莉可麗絲》外傳小說台灣將發售　百合日常細膩再現

社會熱門新聞

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

快訊／苗栗凌晨五死惡火！　一家四口全喪命

即／中華郵政台北郵件處理中心墜樓！　女同仁送醫亡

廂型車突下滑阿嬤驚喊「欸害」　奮力護孫慘遭壓死

看A片淫聲擾人被打死　狠室友怨「講不聽」

神棍開行動淫車騙色　逼少女車震158次「馬上風」

男吃河豚亡　友人：他說會處理才送

快訊／通化街市場突傳巨響！1人躺遮雨棚死亡

嘉義民雄死亡車禍！女大生頭部重創不治

即／法國情侶「彎刀縱走」失聯！　找到人了

即／北市愛國東路墜樓！女倒臥平台命危

苗栗惡火奪5命！繼父悲曝：才離家創業一年半

即／高雄工安意外！1工人遭活埋受困

清潔婦零防護站20樓外打掃　勞檢處要罰了

更多熱門

相關新聞

神棍開行動淫車騙色　逼少女車震158次「馬上風」

神棍開行動淫車騙色　逼少女車震158次「馬上風」

一名洪姓神棍自稱相命師，以直接灌注陽氣為女信徒去陰等幌子，性侵3名女子超過500次，還改裝1輛行動改運車，鋪設排水管線讓遭他姦淫的被害人就地清洗下體滅證，直到洪男某次逞慾時突然中風，犯行才曝光，遭到檢方起訴。受害時為高二的女子提起民事求償1000萬，日前判決出爐，台北地院判賠120萬元。

受邀到網友家開趴！12歲女童2天被性侵5次

受邀到網友家開趴！12歲女童2天被性侵5次

韓聲樂家撫敏感帶性侵女學生　摸胸檢查共鳴

韓聲樂家撫敏感帶性侵女學生　摸胸檢查共鳴

軍官集體淪共諜案　高檢署起訴

軍官集體淪共諜案　高檢署起訴

搭便車遭綁淪性奴　西班牙女頸掛鎖鏈求救

搭便車遭綁淪性奴　西班牙女頸掛鎖鏈求救

關鍵字：

法律人權掐脖賣春性侵衝撞最高法院重判和解全裸

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

邱澤甜蜜牽手許瑋甯「二度蜜月」被野生捕捉

陳慕義澄清沒上建中　更正學歷驚呆網：比念建中更猛

快訊／INFINITE南優鉉證實罹罕見癌症！手術前還來台開唱

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

誰「開價2億美元」要柯文哲當副手？　趙少康猜到了！

林襄10年前照片遭翻出！　

蔡尚樺斷11年男友！小號翻出「爆秘戀T1林秉聖」

快訊／苗栗凌晨五死惡火！　一家四口全喪命

邰智源「按時送名牌」！

耳屎多好癢！醫「4招」防栓塞　千萬別拿棉花棒插耳

漸凍人網紅卓君逝世享年40歲！靠3根手指直播帶貨

媒體人曝「柯P民調」最大警訊　網喊：侯康贏到爛

味全33歲外野手高孝儀宣布引退

「肺炎黴漿菌」10大QA　咳嗽數月停不了

學童吊點滴寫作業　陸電動車老闆嘆：要這樣捲嗎

更多

最夯影音

更多
台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買
前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面