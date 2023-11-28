掐脖性侵賣春女！她嚇到全裸逃出求救　狠男竟還駕車衝撞員警

▲賣春女遭掐脖性侵，只能全裸求救。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台中李姓男子與賣春女小薇（化名）約定性交易，但因李男過於粗暴，小薇拒絕交易並打電話求救，李男暴怒，掐住小薇頸部，性侵得逞，還拍下過程。小薇趁隙裸身逃出，向路人求救，路人與員警返回案發地時，李男竟狠心駕車衝撞員警與路人。最高法院審理後，將李男重判8年與6月（得易科罰金）定讞。

判決指出，李男2022年6月間與小薇約定5700元的價格性交易，成交後李男在晚間7點多，到小薇的租屋處，給錢後開始交易。不過小薇認為李男動作粗暴，當場表示拒絕，並拿起電話求救。李男暴怒，掐住小薇的頸部，搶過小薇手機，小薇驚嚇道歉；之後李男更二度掐頸，逼迫小薇躺床性侵，還拿出自己手機拍攝過程。李男完事後，小薇不顧自己全裸，趁隙逃出，李男則抓起小薇裝有現金、iPad的皮夾後追出。

小薇逃到附近洗衣店，向路人求救，路人打電話報警，並跟隨員警返回小薇住處。這時李男已經不在現場，但他竟繞路將自己的車輛開來。員警上前盤查，李男竟重踩油門衝撞員警以及路人，讓2人膝蓋挫傷。李男隨即遭到其他員警逮捕，並起出小薇的皮夾。李男遭移送法辦。檢方提起公訴。

一審法院認定李男犯下加重強制性交罪，這部分重判有期徒刑8年；另外衝撞員警部分犯下妨害公務罪，這部分判刑8月。案經上訴，台中高分院二審審理時，李男賠償受傷員警12000元，達成和解；二審因此將妨害公務罪部分改判刑6月、得易科罰金，至於性侵部分仍維持8年。全案再上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。