新北女應徵家政婦遭「綑綁性侵」！他逞慾喊：敢報案就去學校找妳

▲小潔日前透過某App找到打掃住家的工作，沒想到到場竟遭綑綁、猥褻。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

新北市一名女子小潔（化名）日前透過某App，找到了幫忙打掃住家的臨時工作，進屋後卻遭22歲簡姓男子綑綁上銬，衣物還因此被脫掉，對方還逼迫交出50萬元，嚇得她報案提告。新北地院審理後，依照攜帶兇器強盜未遂罪，判簡男4年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

簡男今年5月間透過App，刊登尋找家庭打掃工作的訊息，不久後就看見小潔送出的應徵資料。簡男看到小潔應徵，假借給予鑰匙的理由，約了見面時間，沒想到他竟預藏童軍繩、刀械、手銬及眼罩等物，看到小潔進房後，立即上前控制。

簡男拿著刀械恐嚇，並且將人綑綁、上銬，還把小潔身上的衣物脫去，做出許多猥褻動作，甚至開口逼迫交付50萬元。後來是因為小潔的母親不斷打電話，簡男才終於放人，小潔也因此獲救，而在小潔離開前，他甚至還放話恐嚇，若敢報案的話，就會去住家、學校附近堵人。

簡男被起訴後，否認企圖性侵，新北地院審理後則認為，簡男只有強制猥褻的犯行，沒有強制性交犯意、動手性侵，因此所犯的罪嫌為強盜未遂、強制猥褻，最後從重依照攜帶兇器強盜未遂罪，判處4年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。