女菜鳥扮往生者…禮儀師「教穿壽衣」指侵得逞！判4年2月定讞

▲禮儀師以穿壽衣、教開車的機會性侵猥褻女菜鳥，遭判刑4年2月定讞。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫pixabay）



記者黃資真／高雄報導

高雄一名禮儀公司的王姓禮儀師於2019年間教導新人小莉（化名），卻趁教她練習穿壽衣、教開車的機會，摸胸、下體以及指侵得逞，二審遭加重處4年2月，王男不滿再上訴，但最高法院維持原判定讞，將發監執行。

判決指出，小莉在2019年5月7日任職於禮儀公司，由前輩王男協助教導服務及禮儀，王男卻動起色心，先在同年6月間假借教開車名義，在納骨塔旁的空地練車時，把手伸進小莉衣服內、摸下體。

王男食髓知味，又在7月2日深夜藉口教導如何替往生者穿壽衣，帶小莉到男生專用的值班室進行模擬，過程中2人輪流扮演往生者，由另一人協助穿壽衣，輪到小莉當往生者倘在床上時，王男竟強行撫摸胸部、下體，不顧反對指侵得逞。

一審審理時王男辯稱與小莉有曖昧情愫，縱然有親密接觸，也是在對方同意下進行，但法官認定無法僅憑曖昧關係，就等同於小莉同意性交，針對穿壽衣性侵部分依強制性交罪處3年10月。

王男不服上訴二審，但高雄高分院反而認定車內猥褻也有罪，加判8月有期徒刑，合併執行4年2月；再上訴到最高法院後，法官認為王男指謫原判決採證認事違法，非上訴第三審理由，已違背法律上程式，予以駁回，全案定讞，地檢將傳喚王男到案執行。