節能就是省錢！花蓮偏鄉小學汰換729盞LED燈具　每年節電6萬度

▲花蓮針對偏鄉校園改換高效能LED燈具，總計15間校園受惠。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府爭取經濟部能源署補助辦理「花蓮縣校校攜手響應節電計畫」，主要針對校園及學生設計一系列節能課程、競賽、補助與措施，期能落實節能教育，將能源知識向下紮根。今年縣府以汰換補助措施改善校園照明不足、耗能偏高之情形，針對偏鄉校園進行老舊燈具汰換為高效能LED燈具，總計15間校園受惠，共汰換729盞燈具，節電逾6萬度。

花蓮縣政府近年來共計向經濟部爭取逾億元經費，辦理太陽光電設置申請、補助民眾及企業汰換冷氣與辦公照明設備以及導入中大型能源管理系統、場域用電診斷、建置示範區、推動各項公民節電運動、社區志工培訓等，總計協助近600個店家、學校、超過萬戶住家進行老舊設備汰換，估計每年可節省1600萬餘度電；今年更加啟動一系列針對校園節電之節能宣導活動，以年齡層由小至大有：幼兒節電故事巡演、國中小生之節能手作課程及不插電營隊、國高中生之節能標章設計競賽及永續名人講座。也委請專業團隊至校園內進行用電診斷諮詢，深入了解用電情形、提供後續改善方案，使偏鄉資源均衡，降低能源弱勢情形。

▲汰換老舊燈具除可改善校園照明亮度，降低耗能浪費，亦可保護孩童視力。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府以共榮共好的永續發展為理念，以聯合國永續發展目標（SDGs）減碳及永續發展為長期施政目標，亦特別重視孩童學習環境，達成SDGs目標第四項：「優質教育」之餘，也期望能兼顧低碳及永續。

觀光處長張志翔指出，汰換老舊燈具的推動，除可改善校園照明亮度不足、降低高耗能浪費外，亦可保護孩童視力以及教職員與學生之夜間安全，不僅節能效益提升也同步提高學習環境品質。近年來在各項資源挹注及各級校園的努力下，校園用電量已呈現下降趨勢，未來將會朝向更多元綠電措施及創造負碳校園為目標，持續朝2050淨零碳排目標邁進。