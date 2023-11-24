全台通路「激省優惠」一次看！食品、日用品通通下殺買1送1

▲家樂福祭出家電用品下殺34折起。（示意圖／記者謝婷婷攝）



生活中心／綜合報導

省錢時間到！《ETtoday新聞雲》幫整理各大超市、量販、超商等通路祭出的最新限時優惠，這次不僅有燕麥片、蛋餅皮、蔥抓餅等食品下殺買1送1，日用品像是洗衣精、漱口水等也通通買1送1，趕快把握便宜囤貨了。

家樂福



◎LG變頻雙門冰箱

優惠：原價34490元，特價23999元，下殺7折

期限：即起～11月26日

◎康生AI智能粉刺機

優惠：原價2980元，特價999元，下殺34折

期限：即起～11月26日

愛買



◎UCC職人冰咖啡系列910ml

優惠：99元買1送1，平均每瓶49.5元

期限：即起～11月28日

◎桂格大燕麥片嚴選薄片1200g

優惠：299元買1送1，平均每盒149.5元

期限：即起～11月28日

好市多



◎BOSH60公分獨立式洗碗機

優惠：原價30599元，特價26399元，現省4200元

期限：即起～11月26日

◎美國特選無骨牛小排

優惠：原價1369元／kg，特價1219元／kg，現省150元／kg

期限：即起～11月26日

大潤發



◎韓國Ottogi風味冬粉（杯裝）

優惠：促銷價55元/杯，特價任3件138元，平均每件46元

期限：11月24日～12月7日

◎好姨食堂 蛋餅皮/手工蔥抓餅

優惠：每包原價98元，買1送1，平均每件49元

期限：11月24日～12月7日

全聯



◎康乃馨 寶寶潔膚濕巾補充包（超厚）80片x3入/組

優惠：單組207元，買1送1，平均一組103.5元

期限：11月24日～12月7日

◎康寶 輕食粥 雙估滑蛋雞肉/芋頭瘦肉

優惠：單包199元，買1送1，平均一包99.5元

期限：11月24日～12月7日

▲全聯開賣寶寶潔膚濕巾補充包、輕食粥買1送1。（示意圖／記者姜國輝攝）



美廉社



◎UCC職人濾掛式咖啡 8gx12包

優惠：單盒特價185元，買1送1，平均一件92.5元

期限：即起～11月28日

◎桂格即沖即食大燕麥片 700g

優惠：市價159/罐，特價2罐219元

期限：即起～11月28日

7-11

◎瑞穗鮮乳（門市限定）

優惠：瑞穗鮮乳930ml單件特價87元、1858ml單件特價169元

期限：即起～12月10日每周五六日

◎黑五購物節（門市限定）

優惠：CITY CAFE濃萃美式咖啡、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶同品項任選買2送2、CITY PRIMA大杯精品美式咖啡買2送1／指定洗衣精、洗髮精、漱口水等日用品買1送1

期限：即起～11月26日

▲7-11瑞穗鮮乳930ml單件特價87元、1858ml單件特價169元。（圖／7-11提供）



全家



◎指定甜點半價吃

優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「甜點半價」優惠

期限：即起～11月28日

◎溫罐機飲品

優惠：同品牌同價位第2件6折

期限：即起～11月28日

萊爾富

◎黑五購物節（門市限定）

優惠：樂法聯名新品買1送1／指定三角飯糰、麵包同系列第2件10元／Hi Café大杯蜂蜜風味拿鐵、醇脆黑糖拿鐵任2杯88元

期限：即起～12月12日

OK mart



◎大杯莊園級美式／拿鐵

優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱

期限：長期優惠