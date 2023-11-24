全台通路「激省優惠」一次看！食品、日用品通通下殺買1送1

▲家樂福祭出家電用品下殺34折起。（示意圖／記者謝婷婷攝）
生活中心／綜合報導
省錢時間到！《ETtoday新聞雲》幫整理各大超市、量販、超商等通路祭出的最新限時優惠，這次不僅有燕麥片、蛋餅皮、蔥抓餅等食品下殺買1送1，日用品像是洗衣精、漱口水等也通通買1送1，趕快把握便宜囤貨了。
家樂福
◎LG變頻雙門冰箱
優惠：原價34490元，特價23999元，下殺7折
期限：即起～11月26日
◎康生AI智能粉刺機
優惠：原價2980元，特價999元，下殺34折
期限：即起～11月26日
愛買
◎UCC職人冰咖啡系列910ml
優惠：99元買1送1，平均每瓶49.5元
期限：即起～11月28日
◎桂格大燕麥片嚴選薄片1200g
優惠：299元買1送1，平均每盒149.5元
期限：即起～11月28日
好市多
◎BOSH60公分獨立式洗碗機
優惠：原價30599元，特價26399元，現省4200元
期限：即起～11月26日
◎美國特選無骨牛小排
優惠：原價1369元／kg，特價1219元／kg，現省150元／kg
期限：即起～11月26日
大潤發
◎韓國Ottogi風味冬粉（杯裝）
優惠：促銷價55元/杯，特價任3件138元，平均每件46元
期限：11月24日～12月7日
◎好姨食堂 蛋餅皮/手工蔥抓餅
優惠：每包原價98元，買1送1，平均每件49元
期限：11月24日～12月7日
全聯
◎康乃馨 寶寶潔膚濕巾補充包（超厚）80片x3入/組
優惠：單組207元，買1送1，平均一組103.5元
期限：11月24日～12月7日
◎康寶 輕食粥 雙估滑蛋雞肉/芋頭瘦肉
優惠：單包199元，買1送1，平均一包99.5元
期限：11月24日～12月7日
▲全聯開賣寶寶潔膚濕巾補充包、輕食粥買1送1。（示意圖／記者姜國輝攝）
美廉社
◎UCC職人濾掛式咖啡 8gx12包
優惠：單盒特價185元，買1送1，平均一件92.5元
期限：即起～11月28日
◎桂格即沖即食大燕麥片 700g
優惠：市價159/罐，特價2罐219元
期限：即起～11月28日
7-11
◎瑞穗鮮乳（門市限定）
優惠：瑞穗鮮乳930ml單件特價87元、1858ml單件特價169元
期限：即起～12月10日每周五六日
◎黑五購物節（門市限定）
優惠：CITY CAFE濃萃美式咖啡、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶同品項任選買2送2、CITY PRIMA大杯精品美式咖啡買2送1／指定洗衣精、洗髮精、漱口水等日用品買1送1
期限：即起～11月26日
▲7-11瑞穗鮮乳930ml單件特價87元、1858ml單件特價169元。（圖／7-11提供）
全家
◎指定甜點半價吃
優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「甜點半價」優惠
期限：即起～11月28日
◎溫罐機飲品
優惠：同品牌同價位第2件6折
期限：即起～11月28日
萊爾富
◎黑五購物節（門市限定）
優惠：樂法聯名新品買1送1／指定三角飯糰、麵包同系列第2件10元／Hi Café大杯蜂蜜風味拿鐵、醇脆黑糖拿鐵任2杯88元
期限：即起～12月12日
OK mart
◎大杯莊園級美式／拿鐵
優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱
期限：長期優惠
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