哈巴狗的哈「不是一聲」　他見正確讀音傻了

▲原PO直呼「實在很麻煩！」（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

有些詞語的讀音似乎和印象中不太一樣？近日就有網友發文表示，「哈巴狗」的哈並不是一聲，而是三聲，另也有一些詞彙的注音和他以往所學不同，讓他覺得「實在很麻煩」。貼文曝光後，吸引網友討論。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文直呼，有一些詞彙和他以前所學不同，像是哈巴狗的「哈」是三聲、高麗菜的「麗」是二聲、腋下的「腋」要念「ㄧㄝˋ」。這些注音和他從前印象不同，讓他覺得「實在很麻煩」。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「外國人：你中文發音不對啊」、「我會照習慣教，考試錯就算了」、「我都跟我女兒說：老師怎麼教，你就怎麼寫，但媽媽說的才是對的」、「讓我驚訝的是葡萄（ㄊㄠ˙），跟骨（ㄍㄨˊ）頭，尤其是骨頭」。

不過也有網友表示，「除了哈之外，另外兩個之前的標準讀音就這樣了啦，每年都有剛當家長的在那邊證明自己國小沒讀書欸」。

哈巴狗注音為「ㄏㄚˇㄅㄚㄍㄡˇ」，除了指腿短、毛長而密、面部黝黑、額上有皺褶的狗，另也指諂媚奉承的小人。

另外，「哈」讀作「ㄏㄚ」時，有張口舒氣、彎的意思，也可形容笑聲、表示得意或滿意，而姓氏同樣讀ㄧ聲。至於哈巴的「哈」讀「ㄏㄚˇ」，意思是行走時兩膝向外彎曲。哈喇的「哈」可讀「ㄏㄚ」或「ㄎㄚ」，前者表示油質食物的腐酸味或殺害；後者指毛織物或中國少數民族佤族的別稱。