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新北市南投同鄉會等單位捐40萬元　偏鄉13所中小學弱勢生享免費早餐

▲愛的文化教育推廣協會、福和獅子會、新北市南投同鄉會共同補助偏鄉弱勢學童營養早餐費用。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲愛的文化教育推廣協會、福和獅子會、新北市南投同鄉會共同補助偏鄉弱勢學童營養早餐費用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

來自新北市的愛的文化教育推廣協會、福和獅子會及新北市南投同鄉會齊聚愛心，共同捐贈40萬元補助南投縣13所偏鄉中小學40位弱勢學童的早餐費，每個孩子各獲補助1萬元。

2023~2024年度學童營養早餐獎助金及大甲麵捐贈儀式14日下午在草屯鎮的中華民國玉德慈善會會館辦理，縣政府教育處副處長王美玲及多位學校校長代表接受，並回贈感謝狀；此次有國姓鄉、魚池鄉、信義鄉、竹山鎮、南投市、中寮鄉、鹿谷鄉、仁愛鄉、草屯鎮和名間鄉，共13所偏鄉中小學的40位弱勢學童受益，愛的文化教育推廣協會及福和獅子會也加碼捐贈40箱大甲麵。

▲愛的文化教育推廣協會、福和獅子會、新北市南投同鄉會共同補助偏鄉弱勢學童營養早餐費用。（圖／南投縣政府提供）

愛的文化教育推廣協會創辦人陳麗鳳表示，她也是鄉下長大的孩子，國二時父親過世後曾經歷困頓生活，很能體會經濟弱勢的家庭狀況，因不忍看偏鄉孩子早上餓肚子上學、影響學習又加大城鄉差距，所以號召新北市南投同鄉會理事長吳俊逸等熟識的朋友、協會及國際獅子會共襄盛舉，透過補助學校經費來購買早餐，讓孩子上學無後顧之憂。

▲愛的文化教育推廣協會、福和獅子會、新北市南投同鄉會共同補助偏鄉弱勢學童營養早餐費用。（圖／南投縣政府提供）

陳麗鳳說，這項營養早餐補助計畫已邁入第3年，未來也會持續下去，也答應會集合眾人的力量購買贊助交通巴士，解決未來南投縣內小校轉型後的交通接送問題，讓故鄉的教育環境發展得更好；受贈學校校長也都表達認同與感謝，並承諾會妥善運用善款，實際用在孩子身上。

縣府教育處副處長吳美玲感謝陳麗鳳的善行義舉，企盼藉此次活動能夠拋磚引玉，喚起社會各界的愛心，讓偏鄉弱勢學童能安心學習，同時學會感恩愛心捐贈，形成善的循環，讓社會更溫暖及進步。

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