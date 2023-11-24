快訊／好市多「2條24K黃金項鍊」開店秒殺！現省5500元搶翻

▲好市多黑五第5天祭出「24K黃金男士玉米鍊」優惠，原價1條109499元，今（24）日購買現省5500元，店員透露，下午還有機會補貨。（圖／記者周姈姈攝）



記者周姈姈／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」於本周盛大登場，目前已祭出百樣商品最低下殺3折起；今（24）日活動來到第5天，好市多提前至早上8點開門，這次精選優惠品有「24K黃金男士玉米鍊」，原價109499元，現場購買直接省5500元，開店10分鐘就銷售一空。

好市多黑五曝光第5天精選優惠品項，有「KIRKLAND SIGNATURE科克蘭美國頂級嫩肩里肌真空包每公斤省下100元」、「24K黃金男士玉米鍊現省5500元」、「PANASONIC 65吋 4K 智慧顯示器現省6200元」、「DYSON戴森手提無線吸塵器現省950元」、「CALVIN KLEIN女舒適軟鋼圈內一兩入組現省230元」、「KIRKLAND SIGNATURE科克蘭冷凍大鮭魚片每公斤特價439元」。

今（24）日活動來到第5天，提前至早上8點開門，記者實際至現場觀察發現，開店前約有50人來排隊，而開店後約10分鐘，「24K黃金男士玉米鍊」2條全銷售一空，原價1條109499元，今（24）日購買現省5500元，目前價格牌暫時撤下，現場工作人員表示，剛剛被2位會員買走了，但下午有機會補貨，時間不一定，有興趣的民眾可以留意。

▲好市多黑五來到第5天，提早至早上8點開店，7點55分現場有近30人排隊，8點時約有50人排隊。（圖／記者周姈姈攝）



好市多黑色購物節於11月20日起至11月26日限時7天登場，預計網羅超過400款折價商品、最高狂省近百萬的超殺優惠，並維持「每卡限購1件」規定，提醒活動期間全台門市營業時間周一至周四提早於上午9時開門、周五至周日為上午8點開門，每日下午5時也將在台灣好市多官方臉書及IG、下午6時在好市多APP搶先公布隔日精選優惠商品，讓消費者可以提早列好購物清單。