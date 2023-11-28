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車隊掃街未掛車牌...藍營批比總統囂張　蔡培慧：意外掉落願受罰

▲國民黨南投縣黨部指控綠委蔡培慧車隊掃街，卻使用未懸掛車牌的車輛並於網路社群直播。（圖／民眾提供，下同）

▲綠委蔡培慧車隊掃街造勢，卻使用未懸掛車牌的車輛並於網路社群直播。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

投二選區民進黨籍立委候選人蔡培慧日前進行車隊掃街時，遭爆其本人所乘車輛竟未懸掛車牌，公然觸法，甚至全程直播、平添不良示範，國民黨南投縣黨部批評：「總統也不敢這麼囂張！」蔡培慧解釋，其搭乘車輛車牌在行進途中意外掉落，也願意依法受罰，相關直播畫面亦已刪除。

國民黨南投縣黨部27日表示接獲多名民眾投訴，指稱蔡培慧在23日完成參選登記後，隨即安排全日車隊掃街拜票行程，途經南投市、名間鄉、竹山鎮、鹿谷鄉、集集鎮與水里鎮，直到天黑才結束，但蔡培慧本人所搭乘車輛全程未懸掛車牌，甚至在經過閃紅燈路口時，也未依法規先停車再向前行駛；經查該造勢活動還由蔡培慧助理團隊掌鏡、在「蔡培慧 慧做事真實在」臉書官方粉專全程直播，期間更有多位現任同黨民代和民選公職人員陪同，被許多網友和民眾一覽無遺。

▲國民黨南投縣黨部指控綠委蔡培慧車隊掃街，竟使用未懸掛車牌的車輛並於網路社群直播，公然違法。（圖／游顥競選團隊提供）

▲蔡培慧車隊掃街行經投二選區竹山、鹿谷、名間等鄉鎮，並於臉書官方粉專直播，目前畫面已下架。（圖／民眾提供，下同）

▲國民黨南投縣黨部指控綠委蔡培慧車隊掃街，竟使用未懸掛車牌的車輛並於網路社群直播，公然違法。（圖／游顥競選團隊提供）

國民黨南投縣黨部代理主委廖怡琇認為，車輛未懸掛車牌不得上路是基本常識，且該活動行程長達8個小時，身為執政黨公眾人物和立院交通委員會立委的蔡培慧竟大剌剌違法、做出不良示範，根本是無視法律的「馬路三寶」、比總統還囂張；廖怡琇表示相關影片事證已送交警方、促請依法裁處，也呼籲蔡培慧出面道歉。

蔡培慧則向媒體回應，這次車隊掃街活動事前有依法申請路權，競選團隊成員在車隊出發前也曾確認每台都有懸掛車牌，但車牌卻意外在途中掉落意，團隊成員一時疏忽不察而未即時拾起裝回；她強調會概括承受相關責任，若經執法單位確認違反交通相關法規，也願意接受裁罰；至於當天的直播影片，蔡團隊也已全數下架。

南投縣警察局保安民防科長許哲維表示，蔡培慧當天的跨轄車隊遊行活動確實有經過申請核准，而經民眾檢舉車輛未懸掛車牌的行為，將以《道路交通管理處罰條例》第12條第1項第7款「已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛」之規定，予以查處。

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