蔡培慧競辦控游顥贈聯名廚餘桶涉賄　游顥團隊反批垃圾手法抹黑

▲綠委蔡培慧陣營指控藍營對手游顥涉賄選、發贈價值逾200元之廚餘桶。（圖／蔡培慧競選團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

距2024選戰倒數不到50天，南投縣集集鎮傳立委候選人賄選情資，立委蔡培慧南投競選辦公室披露，集集鎮某里家戶收到價值200百元、表面印有國民黨立委候選人游顥姓名之廚餘桶，已向檢方舉發游顥涉犯賄選；游顥競選團隊則駁斥，該贈品為今年5月代鎮公所向縣府爭取經費製作，反批蔡陣營因選情告急就無的放矢，是垃圾選舉手法。

蔡培慧競選辦公室主任曾琮愷攜帶相關影片、照片、證物及書面檢舉函，25日由紀姓律師陪同前往南投地檢署遞狀；蔡團隊集集駐區謝姓主任指出，前一晚上（24日）接獲鎮民反映收到廚餘桶贈品、桶面有游顥、鎮公所和縣政府的連名字樣，經調閱民宅監視器，清楚看見為吳厝里一位鄰長逐戶發送的畫面，且知道該鎮民家戶口有2人、發送2個廚餘桶。

曾琮愷質疑，經查該款廚餘桶網路市價超過200元、最便宜也要95元，而游顥是竹山鹿谷區的縣議員，為何跨區請集集透過鄰長贈送價值超過《選罷法》所訂上限30元的廚餘桶？他痛批「這不是賄選，什麼是賄選？」並提及藍營執政的縣政府過去總以行政資源幫同黨特定候選人輔選，去年縣長選舉已發生過「泡麵碗」事件，今年更直接把候選人名字印上宣導贈品，此為「假宣導，真賄選」。

紀姓律師指出，時值選舉期間，該贈品已遠超過法定金額，違反正當選舉程序之公平性，故依法告發游顥涉犯公職人員選舉《罷免法》第99條第一項之賄選罪。

游顥競選總部總幹事蔡宜助則出面澄清，該廚餘桶則是今年5月集集鎮公所為推廣廚餘回收，請游顥代為向縣府爭取經費，由環保局支應、公所執行發包，發放給鎮民使用的政策宣導品，反批蔡陣營因選情告急，竟重施去年縣長選舉的造謠、抹黑、胡亂舉報假賄選等故技，且所謂不法情事經司法機關調查均非事實，可見指控皆子虛烏有、浪費社會與司法資源，是標準的「垃圾」選舉手法、實不足取，也會被南投縣民唾棄。

集集鎮公所也發布聲明，該單位財政本就不佳，垃圾車更無法每天清運，今年上半年5至6月即向縣府環保局爭取「112 年度集集鎮廚餘桶購置計畫」經費，游顥得知後表示願意以其法定配合款協助部分廚餘桶製作經費，縣府遂於7月份核定、公所於9月份完成發包採購作業，因此桶面才聯名打印游顥的名字、南投縣政府環保局與集集鎮公所廣告字眼，均符合《預算法》 62 條之 1 相關規定，強調一切採購過程均為合法、民意代表跨區服務亦屬常態，與選舉無涉。