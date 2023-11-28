趙少康喊當選再辭中廣董事長　綠黨團批鬼扯：對自己選情沒信心？

▲國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康。（圖／記者崔至雲攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨副總統參選人趙少康身兼中廣董事長，並表示當選後請辭，遭質疑恐違反《廣電法》的黨政軍條款。對此，民進黨團28日回應，試想任何一個陣營擔任一家強勢媒體董事長，趙少康會提出什麼要求？底下的記者怎麼發新聞？罵自己老闆明天不就捲舖蓋了？不要鬼扯，這是很低標準要求而已，除非對自己選情很沒有信心。

對於趙少康爭議，民進黨團書記長莊瑞雄表示，趙少康本來就是政治金童，擁有很高媒體關注也實質控制媒體，他一直說自己超越法律，試想任何一個陣營擔任一家強勢媒體董事長，趙少康會提出什麼要求？

莊瑞雄質疑，若是強勢媒體老闆面對任何政治攻防，底下的記者怎麼發新聞？怎麼評論？罵自己老闆嗎？明天不就捲舖蓋了？不要鬼扯，這是很低標準要求而已，除非對自己選情很沒有信心。

莊瑞雄指出，媒體老闆從事公職競選都會涉及到競爭上不平等，任何一個政黨都可以這樣要求，應該辭掉董事長職務，別說是民進黨，任何人做這樣的要求都非常公道，底下新聞記者若每天攻擊老闆，不用兩天就開除了，請趙少康體恤中廣從業人物，讓他們更自由從事新聞工作，否則怎麼評價老闆？這是政治學上ABC。

民進黨團幹事長劉世芳也指出，不只趙少康，還有徐瑞希，他是公視董事，這是廣電法特許行業，旗下記者在處理跟自己利害相關性強烈新聞時，會不會站在公正客觀以及公開角度？或是被上面藉勢藉端發揮影響力？

劉世芳指出，NCC要求中廣公司跟公視解釋，未來選舉過程中是否能公平處理相關選舉訊息？旗下記者敢公開報導其他陣營對老闆的批評嗎？

劉世芳直言，趙少康是政治金童應該知道，若從法律消極面來看沒有違法，他對外說選上就辭職，但中廣新聞會不會未來40天都是趙少康新聞？或是協助說明、澄清？希望中廣記者能夠全文播出今日記者會、不要做任何斷章取義。

