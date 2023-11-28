侯友宜喊「開放陸生就學就業」　綠批嫌票太多：嚴重衝擊青年薪資

▲民進黨立院黨團召開「侯友宜開放大量中生來台就學就業 救中國 害台灣」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜日前喊話，當選將重啟服貿，並開放大量陸客、陸生來台就讀、就業，對此，民進黨團28日回應，單單對中生開放，侯友宜嫌年輕票太多？不僅有國安問題，更衝擊青年就業市場，中國青年失業率創新高、官方公布上海最低薪資更不到台幣1萬2，若貿然開放，將嚴重衝擊台灣青年就業市場。

對於中生疑慮，民進黨立委參選人吳崢表示，要問侯友宜三件事，他說要重啟服貿、開放大量中生來台就學、就業，經過九年後，請問侯友宜服貿版本是不是馬英九服貿版本？9年前馬政府是要對台灣產業做全面不設防開放，請問侯友宜有對台灣與中國最新的經貿數據做衝擊評估嗎？有想過會對台灣六百萬服務業人口造成多少衝擊嗎？

吳崢解釋，根據今年8月份中國發佈的最低工資狀況，上海市最低工資來到一個月11567台幣，這是中國最發達一線城市的最低工資，請問侯友宜拋出開放中生來台就學就業，有考慮到台灣青年面臨的薪資衝擊嗎？當開放台幣不到1萬2的青年勞動力進入就業市場，明顯會對台灣青年產生衝擊，請問侯友宜研究過相關配套嗎？有總量管制還是薪資門檻嗎？

民進黨立委參選人曾柏諭也指出，根據美國報告，中國喜歡用成績優秀學生作為間諜，一年一名中國留學生透過研究管道，大量蒐集日本產業機密回報中國，德國上個月也示警中國留學生進行間諜行動部分。

曾柏諭直言，台灣在2017年也有周姓學生試圖發展統戰組織，最後判刑1年，尚未大量開放中生來台就有這樣的狀況，近期還有中國炸彈客張海川，大量寄恐嚇信件到各大機關以及公共設施，這是嚴重國安問題。

民進黨立院黨團書記長莊瑞雄也批評，侯友宜要開放大量陸生、青年很憂慮，侯友宜這樣的政策對中國青年人是好康，但是在挖坑給台灣青年人，交流跟開放任何國家都歡迎，政黨也表達尊重，但單單對中生開放，侯友宜嫌年輕票太多？

莊瑞雄指出，第一涉及國安問題，第二衝擊就業市場，若是開放低階就業市場，對中生也不夠尊重，人家也不願意，若到高階就業市場，要提出完善配套，產業一定會產生很大衝擊，貿然提出唯獨對中生開放，也讓國人特別擔憂，這過分討好中國，越想越可怕，侯友宜必須要講清楚。