柯文哲批唸簡訊「暗算、沒誠信」　侯友宜笑：選民都可以來檢視

▲侯友宜出席2023台灣經濟發展論壇。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨總統侯選人柯文哲23日下午與鴻海創辦人郭台銘，邀約國民黨總統侯選人侯友宜到台北君悅飯店會面，但侯將柯傳送的簡訊內容唸出來，雖然事先有徵求柯的同意，但柯仍嗆把私人簡訊唸出來是名嘴、側翼做的事，這等於是「暗算」，還說不願意接侯電話是因為侯「沒誠信」。侯友宜下午受訪表示，政治人物的言行舉止，所有選民都可以檢視的，「相信當天全國民眾都看見，全國民眾都可以評價。」

侯友宜今（27）日下午出席2023台灣經濟發展論壇，被問到此舉是否為爭取「知識藍」選票？侯友宜說，跟工商團體好朋友平常都有聯繫，今天謝謝他們，能到團體來跟他們說明台灣經濟未來願景，彼此溝通未來當選總統時，能拿出具體行動解決經濟瓶頸。

針對最近的兩份民調，都顯示「侯康配」位居第二，與民進黨總統候選人賴清德的差距，也都在誤差範圍內，現在是不是深藍選民都回流了？侯友宜表示，到各地看到鄉親給予滿滿支持，最大心願就是政黨輪替，贏回台灣，讓台灣再出發，跟副手趙少康兩人一定會完成所有人民的願望。

昨日輔選黨內小雞時疑暗嗆民眾黨總統候選人柯文哲「不要臉」，柯文哲則說，不要太在意每個人講的話，「把每個人都當好人看待。」侯友宜笑說，「我在講民進黨啦，我真的是講民進黨，沒有講其他人啊！」