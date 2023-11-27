讚侯友宜2大將是「天生競選動物」　郭正亮評：柯文哲沒亮眼助攻

▲郭正亮分析藍白總統選情。（圖／資料照）

記者江采蓁／綜合報導

隨著2024藍綠白正副總統候選人就定位，選情逐漸白熱化，前立委郭正亮26日就分析，國民黨總統候選人侯友宜身邊的兩大將，一是副手趙少康，二是不分區立委第一名韓國瑜，都是「天生的競選動物」，相較民眾黨總統候選人柯文哲，基本上沒有亮眼的助選員，接下來將面臨很大的挑戰。

郭正亮在節目《新聞大白話》中指出，針對台灣民意基金會日前公布的最新政黨支持度民調，民眾黨以23.5％超車藍綠，成為「名義上第一大黨」，他認為，在藍白協商期間，綠營可能有策略操作，有些人做高國民黨、有些人做高民眾黨，所以在參選登記之後才會回歸正常，應該12月初再來看會比較準確。

針對藍白破局，兩黨各自找到新副手後的發展，郭正亮分析，侯友宜現在身邊有兩大將，一是趙少康，二是韓國瑜，這兩人對幫侯友宜拉抬聲勢都有顯著效果，國民黨的區域立委也陸續在成立競選總部，他也笑稱，趙少康跟韓國瑜就是「天生的競選動物」。

郭正亮指出，對比柯文哲，基本上身邊沒有亮眼的助選員，他認為，即便是民眾黨競選總幹事黃珊珊，出了台北市，功能就相當有限，再者，民眾黨的區域立委也沒提名幾個。他直言，總不能光靠網路空戰、廟口開講，坦白說，網路發揮的效果連在新北市都不見得有用，何況桃園以南，所以柯文哲確實面臨很大的挑戰。