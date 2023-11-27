至少10幾席地方要合作　柯文哲向朱立倫喊話：若分裂「綠可能過半」

▲柯文哲接受《飛碟午餐 尹乃菁時間》專訪。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

藍白合破局，國民黨日前下令，禁止黨內小雞找民眾黨總統參選人柯文哲站台，使國民黨總統參選人侯友宜的副手趙少康酸說，看現在柯要去哪裡辦活動。面對藍營禁止柯替小雞站台，柯文哲27日向國民黨主席朱立倫喊話，國民黨要思考，如果完全分裂的話，民進黨在立法院可能單獨過半。

柯文哲27日中午接受《飛碟午餐 尹乃菁時間》專訪，節目後接受媒體訪問。被問到怎麼看國民黨禁止他替小雞站台，外界預估恐使柯文哲走不出去，接下來該如何因應？柯文哲表示，台灣還是一個自由社會，「哪可能走不出去？」

柯文哲提及，但其實也要思考一下，對國民黨區域立委來講，一定輸跟一定贏的地方「不需要柯文哲」，但與民進黨伯仲之間的地方仍超過10席，「國民黨要思考看看，如果真的要（國會）三黨不過半，在區域立委層級上，還是需要合作，至少在10幾席地方需要合作。」

媒體追問，要不要向朱立倫喊話，希望開放他替藍小雞站台，別變成「藍白不和（和平）」？柯文哲認為，國民黨要思考，如果完全分裂的話，民進黨可能會單獨過半。

另外，關於民眾黨台中市一選區立委候選人蔡壁如27日上午參加國民黨黨中央記者會，事先是否知情？柯文哲直言「我不知道」，但就算沒有「藍白合」也要有「藍白和」，可以互相幫忙地方，還是要互相幫忙，只是每個政黨還是有政黨主體性。

此外，外界擔心民眾黨陸戰實力比較弱，前立委郭正亮也說不能一直用網路選舉？柯文哲指出，每個政黨有其優、缺點，傳統陸戰太耗錢了，不是民眾黨的強項，所以要盡量發揮優點，將缺點縮到最小。