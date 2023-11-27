至今未收郭台銘、吳欣盈家的錢　柯文哲：最近會有募款專案

▲柯文哲接受《飛碟午餐 尹乃菁時間》專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲24日與「新光公主」立委吳欣盈登記參選；由於吳欣盈出身自新光集團，使外界質疑柯與財團掛勾，政治評論員溫朗東更爆料，吳欣盈在英國有一棟6.6億元的房產。對此，柯文哲27日表示，人沒辦法選擇父母，應該要看吳欣盈後來做了哪些事，且民眾黨至今沒收過鴻海集團創辦人郭台銘、吳欣盈家的錢，正正當當營運。

柯文哲27日中午接受《飛碟午餐 尹乃菁時間》專訪，會後接受媒體訪問。針對溫朗東爆料吳欣盈在英國有6.6億元的房產，柯文哲表示，人沒辦法選擇父母，每個人有每個人的出生背景，重點是這個人在社會上做了哪些事。

柯文哲提及，據他所知，吳欣盈以前去過南非看愛滋寶寶，以及到柬埔寨做公益事業，「人沒有辦法選擇父母，出身是沒辦法控制，重點是看她後來自己可以努力的範圍內，做了哪些事情。」

至於會不會希望跟吳欣盈募款？柯文哲認為，還是要小額捐款，到現在為止，民眾黨為了這場總統大選，還沒去辦募款餐會，但選舉還是要花點錢，所以最近應該會開始舉辦一些募款專案，但「錢不要花太多」，要建立一個比較正面、陽光的選舉。

媒體追問，會不會改跟郭台銘募款？柯文哲回應，至少到現在為止，台灣民眾黨沒有收過郭台銘、吳欣盈家的錢，「我們還是正正當當的營運」。