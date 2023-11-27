　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

當副手給2億美金？柯文哲自爆遇「掮客、騙子」：還說AIT主席會致電

▲▼柯文哲接受《飛碟午餐 尹乃菁時間》專訪 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲接受《飛碟午餐 尹乃菁時間》專訪。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

藍白合作破局，民眾黨總統參選人柯文哲27日在廣播節目自爆，曾有政治騙子稱，如果柯願意當副手，就要給1或2億美金，甚至還有人說美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）會打電話；結束廣播後，柯文哲事後補充道，登記前有各式各樣掮客或騙子，反正聽一聽就好了。

柯文哲27日中午接受《飛碟午餐 尹乃菁時間》專訪，被問到君悅會談相關議題，柯文哲突然提及，民眾黨跟國民黨比起來還是比較老實，因為那幾天什麼奇怪的招數都有，包括放假消息等，「還有什麼代表⋯接到說什麼（AIT主席）羅森伯格要打電話給我？什麼奇奇怪怪的招數都有。」

聽聞柯文哲提及羅森伯格，主持人尹乃菁追問是AIT主席要打給柯嗎？柯文哲直言「對啊！這實在不簡單，在破局之前。」就是有那種好幾個月布置，「我們在政治上還是比不過那種職業騙子。」好幾個月前有個自稱是美國阿拉斯加參議員助理來民眾黨中央黨部，聲稱羅森伯格會打來，使民眾黨還向AIT確認怎麼回事，「當然這不一定是國民黨發動的，什麼國際騙子都有。」

▲▼柯文哲接受《飛碟午餐 尹乃菁時間》專訪 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

尹乃菁追問，這個局很奇怪，是誰設局？柯文哲僅說「不曉得」，也許就是國際騙子，自己沒有把該騙子與國民黨做連結，只是覺得過程中有很多開價的聲音，例如「當副手就給1億美金」，後來又變成2億，「我覺得過程當中，熱心人士、國際騙子的一大堆，不過我倒覺得這樣，還是學到一課，以後還是直道而行，做什麼事情正常就好。」

該節目結束後，柯文哲接受媒體訪問時，被問到所謂「當副手就給1、2億」的過程為何？柯文哲說明，選舉登記前，各式各樣掮客、騙子通通都有，「聽一聽就好了，反正台灣假新聞、假消息一堆。」

媒體追問，剛剛聽起來似乎在指控國民黨？柯文哲說，「我跟你講，國民黨一定也有很多熱心人士，我倒覺得是這樣，台灣這社會⋯我們不可能讓台灣社會沒假新聞，重點是要能應付掉假新聞、假消息。」

至於有騙子稱羅森伯格要打電話一事，柯文哲回應，選舉到了，騙子、掮客一大堆，登記前2天有人自稱是聯合國專員、曾任美國國會助理，然後講「美國希望藍白合」、「羅森伯格會打電話」，民眾黨聽一聽覺得很奇怪，就由秘書長周台竹打電話向AIT政治組確認，才知道對方是騙子，但也因此與AIT建立了聯絡管道。

ET快訊
澳州蛇蝎美女逃來台灣！情勒小王斧頭砍前夫　還開槍射他屁股
林吟蔚斷開4年男友！　痛揭分手內幕：歷經生死看清人性
快訊／遭控始亂終棄「性Lie台灣」　民進黨議員5聲明回應了
5萬人健保「高薪低保」！逃費7.32億　平均每人少繳1.4萬
以為附近沒人！女沙灘上「按摩棒嗨叫」　用20秒下場慘了
首位候選人出席工商論壇　侯友宜宣示：若當選4年內加入CPTP
2高中生騎車壓車失控！　1人跌落水溝命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

她爆黃國昌曾憂「若小英找我當法務部長」　酸：一個位置就能收買

雲林海線立委參選人丁學忠聯手蔡咏鍀　籲團結投票打造大北港

遭控始亂終棄「性Lie台灣」　蔡耀頡嗆告：沈默是為保護孩子

2028勞保破產？侯友宜估「沒那麼快」　當選將開國是會議檢討

預言2024三腳督輸贏1到2個百分點　吳子嘉：柯文哲可能15％以下

回擊賴清德「黑金昏君」說　綠列國民黨貪腐清單

侯友宜宣示：若當選4年內加入CPTPP　「也不會放棄大陸市場」

嘆藍「割血肉養大柯文哲」　黃智賢曝唯一解方：全力棄保棄乾淨

三三會讚重啟特偵組有助兩岸經濟　侯友宜：盼來台是客機非戰機

文化界12／9舉辦「挺美好音樂會」　卡司名單曝！三金得主全來了

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

阮經天無緣影帝「不失落」　李安打氣：台灣專出小生！

許光漢首戰金馬「爽到想罵髒話」　林柏宏曝護方志友上台內幕

69歲林青霞獲頒金馬終身成就獎　「從土包子變淑女」講完自己綜藝摔XD

小黃禮讓路人「等了11秒」　被罰6千！警：可耐心等待

她爆黃國昌曾憂「若小英找我當法務部長」　酸：一個位置就能收買

雲林海線立委參選人丁學忠聯手蔡咏鍀　籲團結投票打造大北港

遭控始亂終棄「性Lie台灣」　蔡耀頡嗆告：沈默是為保護孩子

2028勞保破產？侯友宜估「沒那麼快」　當選將開國是會議檢討

預言2024三腳督輸贏1到2個百分點　吳子嘉：柯文哲可能15％以下

回擊賴清德「黑金昏君」說　綠列國民黨貪腐清單

侯友宜宣示：若當選4年內加入CPTPP　「也不會放棄大陸市場」

嘆藍「割血肉養大柯文哲」　黃智賢曝唯一解方：全力棄保棄乾淨

三三會讚重啟特偵組有助兩岸經濟　侯友宜：盼來台是客機非戰機

文化界12／9舉辦「挺美好音樂會」　卡司名單曝！三金得主全來了

2女疑將麵粉牛奶倒江裡「放生」　網傻眼：到底造了什麼孽

蔡鎤銘／「阿根廷川普」狂政見獲青睞　新政府挑戰多

2年前偷偷結紮　男被女友告知「懷孕了」崩潰：她以為是我的孩子

她爆黃國昌曾憂「若小英找我當法務部長」　酸：一個位置就能收買

沒大學文憑也能進蘋果　庫克曝員工「必備特質」：相信1+1=3

凱基證、統一證APP異常！　證交所：排除行情因素

最忍受不了倒貼的三大星座！TOP 1喜歡狩獵　對百依百順超反感

牛肉品種不是重點　美食作家：台南牛肉湯美味關鍵在「溫體」

為了平安玩到《GTA6》　海外玩家發願「要戒菸」撐到遊戲上市

家倒了24年還沒重建！921受災戶陳情　盧秀燕允諾全力協助

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

政治熱門新聞

「新光公主」吳欣盈多有錢？　財產申報曝

泛綠分裂擴大！鄉代會主席退出民進黨

侯康配台南造勢3萬人塞爆　「空拍照」曝光

TVBS民調／侯康配31%衝到第二　柯文哲副手出爐跌6百分點變老三

「侯友宜上揚、柯文哲利多出盡」　他嗨喊：藍營火車開走囉

鏡新聞民調／柯盈22.1%墊底　侯康、賴蕭僅差1.8個百分點

在藍白談判犯錯　柯：藍設局

柯文哲豁出去要攻總統大位　林濁水戳破選戰謊言：太恐怖了

藍白破局後「侯康升、柯盈跌」　ETtoday為首在內4民調揭相同趨勢

侯曾致電　柯酸「做作」：誰敢接

數發部該換部長？　他：唐鳳有更好的位置

又「性LIE台灣」！藍爆綠議員棄養子女　女泣：坐完月子被分手

舉蔣萬安翻盤「棄蔣保黃」風向！　朱立倫要藍軍團結挺侯友宜

柯曝君悅會談原本目的　說服侯當副手

更多熱門

相關新聞

TVBS民調／侯康配31%衝到第二　柯文哲副手出爐跌6百分點變老三

TVBS民調／侯康配31%衝到第二　柯文哲副手出爐跌6百分點變老三

藍白合破局，加上鴻海創辦人郭台銘退選，2024總統大選確定為三腳督局面。TVBS公布最新民調，民進黨的賴清德與蕭美琴搭檔，支持度為34%居冠；國民黨的侯友宜找來中廣董事長趙少康擔任副手，支持度較上次調查增加5個百分點，來到31%，而民眾黨柯文哲與自家立委吳欣盈參選，支持度23%墊底。

侯曾致電　柯酸「做作」：誰敢接

侯曾致電　柯酸「做作」：誰敢接

批侯唸簡訊等於暗算　柯：要有政治道德

批侯唸簡訊等於暗算　柯：要有政治道德

「侯康配」民調緊咬賴蕭配　趙少康稱造勢比韓國瑜選總統人更多

「侯康配」民調緊咬賴蕭配　趙少康稱造勢比韓國瑜選總統人更多

柯曝君悅會談原本目的　說服侯當副手

柯曝君悅會談原本目的　說服侯當副手

關鍵字：

柯文哲民眾黨2024總統2024柯文哲

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

許維恩深夜控訴遭背叛：無數次容忍把我逼到極限！

「新光公主」吳欣盈多有錢？　財產申報曝

UNIQLO「隱藏服務」曝光！　一堆人不知道

快訊／全家開出2張千萬發票

母女3人帳篷內取暖　媽媽中毒亡

推拿師「按摩挑逗」嘿咻女客　正宮怒告

日製「鋼鐵香蕉」市佔率第一！用途曝光

阿虎驚爆遭《玩很大》封殺7年！

陸汽車網紅「馬哥」　駕車自撞亡

日本發現史上第二強「天照粒子」

新郎婚禮上槍斃新娘　連射5人後輕生

陶喆認偷吃楊子晴　因她度過外遇危機

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

連2波東北季風！最冷14度時間曝

快訊／李國毅宣布升格二寶爸！

更多

最夯影音

更多
Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆
陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面