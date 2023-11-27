當副手給2億美金？柯文哲自爆遇「掮客、騙子」：還說AIT主席會致電

▲柯文哲接受《飛碟午餐 尹乃菁時間》專訪。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

藍白合作破局，民眾黨總統參選人柯文哲27日在廣播節目自爆，曾有政治騙子稱，如果柯願意當副手，就要給1或2億美金，甚至還有人說美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）會打電話；結束廣播後，柯文哲事後補充道，登記前有各式各樣掮客或騙子，反正聽一聽就好了。

柯文哲27日中午接受《飛碟午餐 尹乃菁時間》專訪，被問到君悅會談相關議題，柯文哲突然提及，民眾黨跟國民黨比起來還是比較老實，因為那幾天什麼奇怪的招數都有，包括放假消息等，「還有什麼代表⋯接到說什麼（AIT主席）羅森伯格要打電話給我？什麼奇奇怪怪的招數都有。」

聽聞柯文哲提及羅森伯格，主持人尹乃菁追問是AIT主席要打給柯嗎？柯文哲直言「對啊！這實在不簡單，在破局之前。」就是有那種好幾個月布置，「我們在政治上還是比不過那種職業騙子。」好幾個月前有個自稱是美國阿拉斯加參議員助理來民眾黨中央黨部，聲稱羅森伯格會打來，使民眾黨還向AIT確認怎麼回事，「當然這不一定是國民黨發動的，什麼國際騙子都有。」

尹乃菁追問，這個局很奇怪，是誰設局？柯文哲僅說「不曉得」，也許就是國際騙子，自己沒有把該騙子與國民黨做連結，只是覺得過程中有很多開價的聲音，例如「當副手就給1億美金」，後來又變成2億，「我覺得過程當中，熱心人士、國際騙子的一大堆，不過我倒覺得這樣，還是學到一課，以後還是直道而行，做什麼事情正常就好。」

該節目結束後，柯文哲接受媒體訪問時，被問到所謂「當副手就給1、2億」的過程為何？柯文哲說明，選舉登記前，各式各樣掮客、騙子通通都有，「聽一聽就好了，反正台灣假新聞、假消息一堆。」

媒體追問，剛剛聽起來似乎在指控國民黨？柯文哲說，「我跟你講，國民黨一定也有很多熱心人士，我倒覺得是這樣，台灣這社會⋯我們不可能讓台灣社會沒假新聞，重點是要能應付掉假新聞、假消息。」

至於有騙子稱羅森伯格要打電話一事，柯文哲回應，選舉到了，騙子、掮客一大堆，登記前2天有人自稱是聯合國專員、曾任美國國會助理，然後講「美國希望藍白合」、「羅森伯格會打電話」，民眾黨聽一聽覺得很奇怪，就由秘書長周台竹打電話向AIT政治組確認，才知道對方是騙子，但也因此與AIT建立了聯絡管道。