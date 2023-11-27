賴清德競總：農漁會自發動員遭抹黑　真當自己花蓮王？

▲賴清德花蓮縣競選總部昨天舉辦造勢活動。（圖／張美慧辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德競總發言人陳世凱今（27）表示，花蓮多名農漁會代表出席賴清德、蕭美琴花蓮競總成立大會，國民黨花蓮黨部卻稱是「被迫動員」，台灣是民主的國家，國民黨卻不允許花蓮有第二種聲音，民眾自主力挺心目中理想的候選人，國民黨卻抹黑是被迫動員，根本就是威權心態作祟。

陳世凱指出，副總統參選人蕭美琴深耕花蓮10年的時間，為花蓮鄉親爭取許多重大的建設，包含提升火車運載量，讓花蓮人更容易回家；改善通訊功能，讓火車經過隧道也能正常收訊，就連亞洲首座「有機農業研究中心」也是蕭美琴當年爭取的建設之一。

陳世凱進一步指出，民進黨所提名的立委參選人張美慧，已經針對花蓮未來的發展提出6大方向，從交通觀光、教育文化、社福醫療、農業產銷等，就是要全面帶動花蓮整體發展進步。

陳世凱表示，反觀國民黨立委傅崐萁，不僅擔任縣長時因炒股案被判刑定讞遭到解職；擔任立委期間，更經最高法院駁回上訴，鋃鐺入獄兩年。他質疑，國民黨提了一個炒股王，卻不允許選民選擇一個更好的人選，甚至抹黑選民的自主行為是被迫動員，難道真的是把自己當作花蓮王，不允許第二種聲音出現嗎？