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勞動部「產業新尖兵計畫」助青年　躍升重點領域關鍵人才

▲勞動部為協助待業青年習得專業技能投身新興重點產業，推出「產業新尖兵計畫」，參訓青年除最高可獲10萬元訓練費用補助外，每月還可領8000元的「學習獎勵金」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部為協助待業青年習得專業技能投身新興重點產業，推出「產業新尖兵計畫」，參訓青年除最高可獲10萬元訓練費用補助外，每月還可領8000元的「學習獎勵金」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部為協助待業青年習得專業技能投身新興重點產業，推出「產業新尖兵計畫」，開設電子電機、工業機械、數位資訊、綠能科技及國際行銷企劃等超夯五大領域課程，參訓青年除最高可獲10萬元訓練費用補助外，每月還可領8000元的「學習獎勵金」。

北部青年李佩璇瞄準社團法人工業技術研究院開辦的「GMP品保暨智慧資訊系統人才養成班」，特地南下參訓，因表現主動積極，尚未結訓就被知名藥品公司網羅，成為產業新興人力！

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署自2020年執行迄今，已協助逾3000名青年朋友習得新技能與業界快速接軌，該計畫補助對象為15歲至29歲的待業青年，為減輕青年訓練負擔，勞動部將補助每人最高10萬元的訓練費，其中1萬元由參訓青年於開訓前繳交，待符合規定順利結訓並就業，即可自行申請領回，另外訓練期間還有每月8000元的「學習獎勵金」補助，可有效緩解待業期間的經濟壓力。

▲勞動部為協助待業青年習得專業技能投身新興重點產業，推出「產業新尖兵計畫」，參訓青年除最高可獲10萬元訓練費用補助外，每月還可領8000元的「學習獎勵金」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

大學念財經法律系的李佩璇，因緣際會接觸了化妝品GMP的相關法規，讓她對化妝品產業產生高度興趣，除了找機會旁聽相關課程、考取化妝品安全資料簽署人員證照，碩班更直接攻讀化妝品應用與管理系，畢業後她發現「產業新尖兵計畫」的數位資訊職類課程資訊中，工研院開設的「GMP品保暨智慧資訊系統人才養成班-第四期」，有別於碩班課程較偏重閱讀文獻、有較多實驗課程，包含微生物的操作、數據分析、電商課程等，非常有趣且內容完整，馬上報名參訓，過程中她也積極發問及學習，尚未結訓即獲國內知名藥品公司錄取毒理評估專員職務，佩璇開心表示有補助不僅減輕了學習上的負擔，透過訓練單位所規劃的實用課程，也讓她可以順利跨入自己嚮往的專業領域，收穫滿滿！

劉邦棟補充，雲嘉南地區至2024年度上半年將陸續開辦約20班課程，因應後疫情時代之就業市場職業型態多元化，也同步提升對於AI、數位轉型及資訊科技等人力需求，預計將開設國際貿易與數位行銷人才培訓班、ESG企業永續發展淨零管理師培訓班、前端工程師就業養成班及智能機器人開發工程師班等課程，歡迎青年朋友可上台灣就業通產業新尖兵計畫(https://elite.taiwanjobs.gov.tw/)查詢，另大專院校、財團法人與工商團體等辦訓單位如要申請開辦本計畫課程，可洽詢專線(06)6985945轉1425由專人服務。

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