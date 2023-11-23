AI時代強化學生未來競爭力　黃偉哲率先全國發布機器人教育中程計畫

▲台南市長黃偉哲與教育局長鄭新輝，率先全國發布「台南市2024-2027年機器人教育中程計畫」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市為強化學生未來競爭力，23日由黃偉哲市長與教育局長鄭新輝，率先全國發布「台南市2024-2027年機器人教育中程計畫」，透過精進機器人教育人才培力、推展機器人教育課程及強化機器人教育支持機制3項策略、7個行動方案，培養學生設計思考邏輯思維與創造力，扎根智慧科技力，為AI時代做準備。

ChatGPT生成式AI去年底在全球掀起一股浪潮，宣告AI時代來臨；融入AI的機器人教育也是人才培育不可或缺的一環。市長黃偉哲表示，7年前AlphaGo人工智慧圍棋程式擊敗南韓棋王，震撼了資訊界以及圍棋界；如今ChatGPT生成式AI的出現，更讓全世界有感。現今的市政治理導入AI技術已是常態，由教育的角度看，如何將這些新興科技適切導入學校教育必須妥善規劃，因此市府繼今年3月宣布發展ChatGPT生成式AI課程模組、建置輔助學習中介平台之後，針對學生喜歡的機器人教育，也正式納為重點教育政策，希望透過教學生玩機器人的過程，培養學生創意思考、程式設計與問題解決力。

黃偉哲市長進一步表示，在AI時代，有資訊科技能力就有競爭力。程式機器人已普遍被用來作為檢驗學生資訊科技學習成效。11月初南市學校參加「日本RoboRAVE 國際機器人競賽」成績相當亮眼，在全部57面獎牌中獲得38面；19日辦理全市「智慧城市-AI機器人創意競賽」參賽隊數再創新高，從國小到高中，城市與偏鄉小校，都有學生組隊參加，顯示南市機器人教育已逐漸普及並受學生喜愛。

教育局鄭新輝局長表示，108課綱國小無科技領域，機器人課程目前大多數以課後社團實施，為系統性培養學生AI時代重要的智慧科技力，扎根設計思考、邏輯思維、程式語言、問題解決與創造力，在市長的大力支持下，規劃完成「台南市2024-2027年機器人教育中程計畫」，透過「人才培力」、「教育課程」及「支持機制」三大策略，逐步增強所需師資、完成各年段機器人課程研發、分區布建重點學校、建立永續發展的支持機制，預計到2027年全市將有三分之一以上學校成為機器人發展的重點學校，再透過示範、觀摩、分享與支持系統，讓全市無論是城市或偏鄉的學生，都有機會接受機器人教育，為AI時代做好準備。

有多次帶領學生參加AI機器人比賽的石門國小劉珍琳校長表示，STEM教育越來越受重視，機器人教育是STEM教育的重要組成，為發展機器人課程，石門國小積極爭取資源，不僅承辦臺南市多項比賽，也積極爭取外界資源，擴充學校機器人設備，讓學生能有最佳的學習環境。今年度更將機器人課程融入校訂課程內，從低年級開始扎根基礎。除了領域課程外，課後機器人社團也鼓勵親子共學，讓教師導學、親子共學、學生自學，不僅能快速提升學生學習成效，也增進親子感情。

目前就讀偏鄉學校左鎮國小學生吳亞娜表示，從2021年才接觸機器人，一開始覺得組機器人蠻好玩的，後來玩出興趣，開始挑戰比賽獲取佳績，在2022年台南市AI機器人比賽得到第3名。動手組裝機器人，看著機器人照自己的意思跑步、投籃覺得很有意思。希望機器人不只是在課後學，在正式課程中也能學習。

後港國小畢業生，目前就讀建興國中的郭恩淇分享參賽經驗表示，參加FLL Challenge比賽除了寫程式外，還要配合主題「物流大挑戰」進行研究，大家學習程式、共作Google簡報；體驗篩選文蛤、參觀食品工廠的冷鏈管理。為了看採收機和分級機的運作，半夜到文蛤採收現場去參觀。經過團隊合作，結合傳統的文蛤採收機與分級機，設計出可節省人力、時間和空間的文蛤採收分級機。過程中大家一起設計機器人解決問題，討論隊呼、設計海報和Logo，學到許多知識和技能，跟同學、老師間相處的更融洽。