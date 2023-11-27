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社會 社會焦點 保障人權

相親驚見「鄉土劇女星」　黑心婚友社榨乾純情男

黑心婚友社找來長相甜美的女子充當會員，安排假相親。（讀者提供）

▲黑心婚友社找來長相甜美的女子充當會員，安排假相親。

圖文／鏡週刊

40歲的彭騰睿在台灣字畫界打滾近20年，小有名氣，他的收藏品包括張大千、于右任等大師的墨寶，市價上千萬元，五年前，他將十多幅字畫送至老字號裱褙行「文華齋」裱褙，沒想到裱褙行失火，收藏品受損嚴重，害他損失上百萬元，他控告裱褙行負責人，最後僅獲賠32萬元，彭原以為已經衰到家，沒想到後來為了脫單參加婚友社，又吃了悶虧。

彭騰睿回憶，前年8月，他到常光顧的小吃店用餐，老闆娘見他孤家寡人，熱心向他推薦一家「天機婚友社」，彭抱著姑且一試的心態前往一探究竟，由於婚友社負責人林雅雯態度親切、講話誠懇，彭當場付了3萬5千元成為會員，沒想到後來竟遭林設局，騙走了血汗錢。

林雅雯成立艾莉時尚聯誼會館等多家婚友社吸金，最後捲款落跑。（翻攝艾莉時尚聯誼會館臉書）

▲林雅雯成立艾莉時尚聯誼會館等多家婚友社吸金，最後捲款落跑。

「林雅雯看準單身會員的弱點，一步步把人榨乾，非常可惡！」彭騰睿說，婚友社後來陸續安排10位女會員跟他相親，每次相親還得支付300元服務費，更令人不滿的是，他跟女方相談甚歡後，卻時常沒下文，他向林女反應，對方卻遊說他「升等」，強調不僅能認識更多對象，還有戀愛教練協助追愛，讓急於擺脫單身的他很心動，決定再砸錢。

林雅雯（圖）遭控開了多家婚友社吸金詐騙，已有數百名會員受害。（翻攝艾莉時尚聯誼會館網站）

▲林雅雯（圖）遭控開了多家婚友社吸金詐騙，已有數百名會員受害。

彭騰睿說：「我又付了1萬5千元，從所謂的A卡會員升級成B卡會員，林雅雯告訴我，除了提供兩性溝通課程等服務，還可安排專人打理造型，因為先前相親對象條件都不錯，我又很想脫單，才甘願掏錢讓專業人士處理，結果最後發現自己根本是冤大頭！」

黑心婚友社除了安排相親，還提供許多服務，吸引會員加碼升等。（讀者提供）

▲黑心婚友社除了安排相親，還提供許多服務，吸引會員加碼升等。

彭表示，某次他跟1名女會員在婚友社相親，結束後看見對方又溜進其他房間，跟別的男會員相親，一查才知道這個女生是演過鄉土劇的臨時演員，懷疑婚友社跟他收300元服務費，根本是補貼臨演的車馬費。

事後1名網友也出面證實，婚友社曾找上他的女性友人假冒會員充數，讓彭的心裡更不是滋味。

字畫收藏家彭騰睿花了5萬元加入婚友社，最後才發現慘遭詐騙。

▲字畫收藏家彭騰睿花了5萬元加入婚友社，最後才發現慘遭詐騙。

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【全文】多次惡性倒閉捲款落跑　黑心婚友社坑殺數百會員
【愛情陷阱坑純男2】單身漢相親竟成婚友社老闆　她利誘設局害人揹爛攤
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