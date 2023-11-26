叫「腦婆」暈船了　單身女師投資虛擬幣遭詐240萬！誘出車手送辦

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名單身多年的女教師，日前透過網路認識一名陌生男子。雙方長時間聊天後，互相以「腦公」、「腦婆」稱呼對方，讓女教師卸下心防後，對方趁機要求投資240萬虛擬幣，直到女教師發現無法兌現，才驚覺被騙。女教師昨天與警方聯手，誘出提款車手將他法辦。

▲孫女誤入網路愛情詐騙投資虛擬幣，與警方聯手逮捕車手吳男。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，從事國小教職工作的51歲孫姓女子，獨自住在新北中和區健康路上的套房。今年8月中旬，臉書有莫名男子加入，起初，孫女並未在意，但對方卻展開溫情攻勢，除了每天的噓寒問暖外，在孫女煩心時，還會用幽默風趣的聊天，來討孫女開心，最後一句「腦婆」徹底讓孫女破防，以為自己談起戀愛。

▲警方在吳男車上查扣詐騙用的文件，以及不法所得。（圖／記者陸運陞翻攝）

3個月以來，雙方就用「腦公」、「腦婆」稱呼對方，讓孫女的感情逐漸升溫，對方趁機透露自己為虛擬幣投資客，表示最近行情不錯，慫恿孫女出錢投資，孫女則陸續拿出240萬元讓對方投資，但本月中旬（14日）孫女要出金獲利時，對方卻提出要繳交保證金才能順利出金，此時，孫女才大夢初醒向警方報案。

警方獲報，向孫女解釋為詐騙慣用手法後，孫女決定與警方聯手，向對方表示願意繳交169萬保證金為由，誘騙48歲吳姓車手來家中取款。昨天（25日）中午，警方先躲在房內，見時機成熟後，立即出面將吳男逮捕，並查獲買賣合約書、行動電話、點鈔機及不法所得36萬元。

▲警方查扣買賣合約書、行動電話、點鈔機及不法所得36萬元。（圖／記者陸運陞翻攝）

吳男見警方衝出，先不斷辯稱自己確實是虛擬幣投資商，在警方不斷查獲向關證據後，吳男則改口稱，只是依照公司指示前來取款，自己未參與詐騙行為。警方不予採信，詢後，依刑法詐欺罪及洗錢防制法，將吳男移送新北地檢察署偵辦。