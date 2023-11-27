榨乾純情男！　踢爆黑心婚友社從北騙到南

▲林雅雯（圖）遭控開了多家婚友社吸金詐騙，已有數百名會員受害。



圖文／鏡週刊

字畫收藏家彭騰睿為終結單身，前年付了3萬5千元加入天機婚友社，成為會員，後來又在婚友社老闆林雅雯遊說下，加碼1萬5千元升等，沒想到1個月後婚友社竟人去樓空，彭四處打聽，才知道林之前也以同樣手法開了多家婚友社吸金，最後都捲款落跑，導致數百名會員受害，她卻逍遙法外，甚至到南部另起爐灶，還有會員被她拐去當人頭負責人，因此背債，十分淒慘。

「林雅雯看準單身會員的弱點，一步步把人榨乾，非常可惡！」彭騰睿說，婚友社後來陸續安排十位女會員跟他相親，卻時常沒下文，他向林女反應，對方卻遊說他「升等」，強調不僅能認識更多對象，還有戀愛教練協助追愛，讓急於擺脫單身的他很心動，決定再砸錢。

▲林雅雯成立艾莉時尚聯誼會館等多家婚友社吸金，最後捲款落跑。

彭騰睿說：「我又付了1萬5千元，從所謂的A卡會員升級成B卡會員，林雅雯告訴我，除了提供兩性溝通課程等服務，還可安排專人打理造型，因為先前相親對象條件都不錯，我又很想脫單，才甘願掏錢讓專業人士處理，結果最後發現自己根本是冤大頭！」

▲黑心婚友社雖會安排聯誼活動，但不少女會員其實是假冒的。

彭表示，某次他跟一名女會員在婚友社相親，結束後看見對方又溜進其他房間，跟別的男會員相親，一查才知道這個女生是演過鄉土劇的臨時演員，懷疑婚友社跟他收300元服務費，根本是補貼臨演的車馬費。

更扯的是，彭騰睿事後要求婚友社繼續安排相親對象，卻沒人回應，上門才發現婚友社在他升等後1個月已人去樓空。彭不甘被騙，打聽後得知，林雅雯十多年來靠同樣手法，開了「艾莉顧問」「優恩蜜顧問」「天機國際」3家婚友社，最後都惡意倒閉，捲款落跑，網路上還有自救會，受害會員至少數百人，連建設公司、連鎖咖哩店老闆都被騙，金額從數萬到數百萬元不等。

▲字畫收藏家彭騰睿花了5萬元加入婚友社，最後才發現慘遭詐騙。

另名被害人趙先生也告訴本刊，5年前他加入「艾莉時尚聯誼會館」，認識當時擔任負責人的林雅雯，她告訴趙有內線消息，趙聽了很心動，但為手邊現金不足，無法投資，林得知後要求趙用名下的汽車向銀行貸款，並承諾由她負責償還每月的車貸，趙聽話照辦，將貸款45萬元全交給林處理，結果沒拿到當初說好的分紅，林又稱同業看她不順眼，打算另起爐灶，成立優恩蜜顧問公司，但擔心被同業盯上，所以拜託趙當公司的人頭負責人，趙拗不過林的懇求，勉強答應。

沒想到，前年開始，林雅雯不按時繳車貸，害趙先生一直接到催繳通知，問題接二連三出現，但林卻繼續神隱，將爛攤子丟給趙處理。

▲黑心婚友社除了安排相親，還提供許多服務，吸引會員加碼升等。

更誇張的是，後來1名自稱金主的L先生找上趙，說林雅雯用優恩蜜名義募資，他付了2百多萬元後，林竟捲款消失，為了證實所言不假，L先生出示合約，並揚言控告掛名公司負責人的趙，讓他傻眼，連忙向對方解釋來龍去脈，才讓L先生打消提告的念頭。

彭騰睿告訴本刊，林雅雯在北部惡性倒閉後，轉移陣地到南部，以同樣手法，找人頭成立文創公司、開婚友社，四處揪人投資。今年3月，林再度因婚友社消費糾紛被檢舉，還有受害者聯合對她提告詐欺、偽造文書，除了期盼透過司法討回公道，彭與趙也呼籲相關單位嚴格把關，避免不肖婚友社利用旁門左道，害無辜的單身男女落入陷阱，成為待宰羔羊。

針對相關指控，本刊致電林雅雯查證，但其手機轉語音信箱，訊息、留言也未回，截稿前無法取得其說法。

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