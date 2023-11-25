女業務買中古屋「頻傳靈異現象」！來不及搬家陳屍屋內

圖、文／鏡週刊

買房本來是件值得高興的事，但如果買到詭異的新房，可能會遭遇很多奇怪的事情，一名網友在網上分享朋友的離奇經歷，原本開心買到中古屋入住，沒想到卻遇到一連串的怪事，最後還等不及搬走，最後也猝死。

一名網友在臉書社團「靈異公社」發文表示，自己一個女生朋友在台中買了一間心儀的中古屋，新家有2房1廳，總價400多萬還有附帶車位，而且可以貸款7成5。這名在外商當業務的女生朋友開心舉辦喬遷宴，宴請7名朋友到她家一起慶祝。

原本一行人開心吃喬遷宴，沒想到卻突然聽見客廳傳出有人咳嗽的聲音，剛開始他們不以為意，繼續聊天喝酒，然而這個不明咳嗽聲再度傳出。其中一名曾在廟會抬轎的朋友此刻站起來去廁所，但是當他回來後臉色就變得很難看，接著另一個女性朋友也去了廁所，出來後就覺得有人掐住她的脖子，快要喘不過氣來。後來連原PO自己進去廁所後，也覺得胸悶，而且在洗手的時候，他在鏡子裡看到了一個中年婦人的身影，讓他覺得事有蹊蹺，於是就建議屋者去廟裡請回令旗或神像回家供奉。

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根據原PO透露，這名女生朋友搬家後住了3個多月，每天半夜都會聽到咳嗽聲和客廳有人走路的聲音，後來原PO從大樓的警衛打聽到這間房子先後有兩個人因為心臟病過世，因此，原PO建議她「先搬離那，然後請人做法事，做好再搬回去，或者先搬走再賣掉」。

可是，這名女生朋友十分鐵齒，不想果斷放棄房子，打算先把東西整理好再搬家，可是卻沒想到過了幾天她就突然失去音訊，不僅不接電話，連訊息都未讀。原PO一夥人趕緊放下工作，直奔她的住處，才到外面就有一股異味傳出，讓他們緊急報警，並請鎖匠來開門。

然而鎖匠到場卻告訴他們，這戶人家已經先前就請人開鎖兩次，而更巧的是，最後屋主也死於心肌梗塞，連警察到場也說真是巧合。最後這間房子在屋主父母請師父前來做法事後就閒置，並沒有再出租，也沒有賣掉這間房子。

這樣靈異的詭異故事讓不少網友感到毛骨悚然，驚呼「這也算是抓交替嗎？」部分網友則感嘆「要是不要收東西，趕快走或許會沒事，人生難買早知道」「應該要好好處理，再住進去的」「故事裡的這位朋友明明貴人都到眼前出手幫忙了，卻還是在劫難逃」。

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