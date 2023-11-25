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社會 社會焦點 保障人權

超強運！新北女帶55萬「面交投資」　休假警路過竟揪出車手

新北市1名休假員警騎車外出時，撞見某女騎士身穿不合身襯衫、配帶識別證， 其裝扮與詐團車手相似，遂跟上查看確認，同時聯繫同仁前來，隨後當街將呂姓女車手逮捕。（圖／翻攝畫面）

▲新北市1名休假員警騎車外出時，撞見某女騎士身穿不合身襯衫、配帶識別證， 其裝扮與詐團車手相似，遂跟上查看確認，同時聯繫同仁前來，隨後當街將呂姓女車手逮捕。（圖／翻攝畫面）

文／CTWANT

新北市1名王姓女子因誤信網路投資，先前已投入30萬元投資，於23日欲再加碼55萬元，便與詐團相約面交，此時王女仍深信自己進行的是「投資」，而就在女車手前往約定地點時，恰好遭1名休假員警撞見，經觀察其穿著打扮決定尾隨該女，果真看見她要向王女取款，而當車手被逮捕時，王女才察覺自己遭到「詐騙」。

經查，該名王姓女子住在新北市樹林區一帶，其於11月初加入股票投資LINE群組，第1次投資時詐團和她約在家中面交30萬元，另又於23日指示王女要再投入55萬元，同樣派員前往約定地點取款，期間王女完全不自覺正遭到詐騙集團吸血，便不疑有他前往樹林區國凱街交付現金55萬元給詐團車手，所幸遇上熱心休假員警及時阻止，才成功守下辛苦錢。

警方說明，由於該呂姓女車手當天穿著1件明顯不合身的襯衫，而吸引騎車經過的休假員警劉彥辰注意，再仔細一看，發現該女子還配戴工作證，驚覺疑似為詐團負責取款車手的「典型裝扮」，於是決定前往查看；跟隨到場後，果真看見呂女向王女進行取款動作，遂通知執勤員警前來逮捕呂姓車手；當場查扣55萬元現金、聯繫手機1支、工作證1張及收據，另外還查獲安非他命、愷他命等毒品，全案依涉詐欺、毒品等罪嫌移送新北地檢偵辦。

慘遭詐騙的王女則表示，好在有遇到休假且機警的劉姓員警，若是沒遇到他至今仍不知自己正受騙，慶幸有員警及時阻止，否則她辛苦賺來的金錢將有去無回，當場頻頻感謝休假員警主動出面幫助，並識破詐團車手。

樹林警分局呼籲，近年詐騙集團各種手段層出不窮，利用網路、通訊軟體的便利性設下各種網路陷阱，任何標榜高額獲利、穩賺不賠等誇大不實廣告，幾乎都是真詐騙假投資，小心求證才能避免落入詐騙圈套，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙專線諮詢。

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