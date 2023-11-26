力抗花蓮王　綠女將張美慧：我們要讓傅崐萁落選一次

▲蕭美琴（左）、張美慧（右）今天在競選總部成立大會同台。（圖／張美慧辦公室提供）

記者呂晏慈／花蓮報導

立委選舉倒數58天就要投票，民進黨立委參選人張美慧今（26）日出席花蓮縣競選總部成立大會，合體正副總統參選人賴清德、蕭美琴，「美美德」組合首度同台。這也是蕭美琴返台後第一場大型造勢活動，她特地為好姐妹張美慧加油打氣，喊出「如果沒有田智宣，就沒有2016年贏得立委的蕭美琴」、「請你們將過去對支持蕭美琴的堅定，支持張美慧」；張則高呼，「我們要讓傅崐萁落選一次！」

賴清德花蓮縣競選總部今天舉行成立大會，會場喊破6千名支持者齊聚，見證「雙美合體，花蓮再起」，蕭美琴演說時數度哽咽，台下群眾也激動流淚，特別的是，花蓮所有農漁會均派員出席，表達支持政府這些年對農漁業的照顧和正確政策，農業部前部長陳吉仲登台時也說，感謝農漁業不畏壓力，力挺對的人、對的政府、對的政策。

▲賴清德暨張美慧聯合競選總部今天舉行成立大會。（圖／記者呂晏慈攝）

張美慧致詞時回顧，2015年底其夫婿花蓮市前市長田智宣因罹癌在台北住院治療，開票那夜，兩人在病房內戴著蕭美琴的帽子，一起歡呼勝選。她談及，當年田智宣和蕭美琴在花蓮的時候，花蓮曾經不一樣，許多建設現在都在逐步落實，也確實讓花蓮人的生活更好，但這些年，花蓮面對年輕人不斷外流的問題，發展全面落後台東，正是因為這20多年傅崐萁、徐榛蔚夫妻輪流執政，「花蓮王、花蓮國」開始的那天，就是花蓮開始全面停滯的那天。

張美慧批評傅崐萁說，傅享受特權謀取個人利益、割稻尾、說謊騙票，以及「好事花蓮王，出事中央扛」，無論是農地鋪瀝青做停車場、在花蓮監獄享特權、立委任內炒股、縣長任內炒地皮，許多蕭美琴爭取的建設，都對外收割成他的，一半的立委任期在監獄服刑度過，另外一半時間都在喬藍白合，讓台灣政治不得安寧。

張美慧說，傅崐萁是不適任的立委，國道六號兩年通車政見大跳票，蘇花安花蓮21場公聽會沒有出席任何一場；反觀民進黨執政以來對花蓮照顧是史上最好，補助連年新高，「我們要讓傅崐萁落選一次！不讓傅氏特權夫妻繼續執政，讓我們推倒黑暗高牆，讓花蓮恢復正常！」