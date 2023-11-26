國民黨雲林立委參選人邱良閱聯合競總成立　千人力挺聲勢大

▲雲林山線立委參選人邱良閱聯合競總成立，高金素梅站台力挺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國民黨籍雲林山線立法委員候選人邱良閱今（26）日於西螺成立總統候選人侯友宜山線立委候選邱良閱聯合競選總部，立法委員高金素梅、縣長張麗善、前縣長張榮味，不分區立委候選人張嘉郡及多名縣議員到場力挺，現場氣氛熱烈齊呼期盼選出20多年來溪北在地首位年輕立委邱良閱。

邱良閱表示，雲林縣農產值是全台第一，是最大蔬果、畜產中心，雲林需要一個真正懂農業的專業立委，推動農業轉型升級及農民權益照顧，而成功推動雲林肉品市場轉型及品牌升級的邱良閱正是最佳選擇，邱良閱未來一定有信心推動西螺果菜市場的全面改造優化，讓西螺果菜市場真正脫胎換骨跟上國際潮流。

邱良閱接著表示，希望鄉親集中選票讓邱良閱全力到立法院為農業打拼，針對農民權益的部分，並提出五大農民權益政見：1爭取老農津貼調升至每月1萬元。2爭取提高公糧收購價格。3爭取提高秧苗天然災害救助金額。4爭取簡化農業天然災害災損提報作業。5爭取國土計畫對農業縣的公平補償。

邱良閱也提到，現行的老人健保補助制度在各縣市間並不一致，尤其是針對65至69歲中低收入長者的補助情況。健康是每個人的基本權利，長輩不應受限於住在六都或非六都而有健保補助的差異。如果良閱有幸在鄉親的支持下當選立委，將立即提案推動中央政府全面補助雲林縣65歲以上長者健保費用，確保住在雲林的長輩享受平等的健保費補助。

邱良閱最後強調，希望鄉親務必支持國民黨推出的總統及立委候選人，讓台灣轉危為安，讓台海維持和平現狀，子孫世代在雲林安居樂業。