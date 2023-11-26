幕後／賴蕭雙母雞花蓮起跑　綠拚撼動「花蓮王」

▲張美慧今天從蕭美琴手中接過球棒，象徵「強棒出擊前進國會」。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／花蓮報導

總統立委選舉倒數48天，民進黨雙母雞「賴蕭配」啟動雙軸線輔選，衝刺立委席次，今（26）日上午自副總統參選人蕭美琴耕耘10年的花蓮縣出發，力拚「美德贏台灣」，強力推薦立委參選人張美慧接棒。黨內期待，蕭在花蓮的支持度橫跨藍綠，可望藉此挹注花蓮總統、立委、政黨票源，「如果花東補起來，我們對總統大選是深具信心」。

花蓮縣政治版圖向來藍大於綠，素有「花蓮王」稱號的立委傅崐萁於2009年當選花蓮縣長，即便2018年9月因炒股案遭判刑定讞，縣長職務被解除，同年妻子徐榛蔚依舊高票當選花蓮縣長；至於立委選舉方面，蕭美琴曾於2016年以53.77%得票率，終止國民黨前立委王廷升三連霸之路，但2020年即以7500多票之差敗給傅崐萁，今年民進黨徵召花蓮市前市長田智宣遺孀、縣議員張美慧參選，是否能在藍軍鐵票倉中拚出一點立足之地，仍是未知數。

輔選人士觀察，田智宣過去服務不分藍綠，因此能衝破政黨結構，當選吉安鄉長、花蓮市長，而蕭美琴7年多前首度以過半選票當選立委，當時成功吸引青年返鄉投票是箇中關鍵。對於張美慧選情，他不諱言，張在縣議員任內經營花蓮市區，因此，如何開拓中區、南區票源，將是選戰後期重要著力方向。

一名多次操盤地方選舉的在地人士透露，民進黨在花蓮的組織盤一向弱勢，由於行政資源長年被把持，綠營地方動員幾乎難以使力，不過，2020年蕭美琴惜敗傅崐萁後，不少鄉親為蕭感到惋惜，今天造勢大會，有非常多鄉親特別來看蕭、幫她加油，人數更勝4年前同樣在自由廣場舉辦的造勢活動。

總統參選人賴清德今天上午出席花蓮縣競選總部成立大會時，高聲力薦張美慧接棒蕭美琴，大讚張過去擔任議員時，與蕭美琴合作無間，如同當年田智宣「不分藍綠，唯有民意」的理念，不分族群、不分黨派，全力服務花蓮鄉親。

蕭美琴也說，「我很感動看到張美慧願意站出來，承接蕭美琴的用心、耐心」，當年她初來乍到花蓮，受田智宣、張美慧夫婦照顧許多，許多在地建設有他們共同的汗水、共同努力的背影。她說，田智宣雖然過世，但張美慧毅然決然站出來、承接遺志，足見他們夫妻對花蓮土地的愛之深刻。

張美慧受訪時回顧，她與蕭美琴最大的連結是田智宣，兩人是彼此的戰友，在2015年田因罹癌在台北住院休養期間，當時競選立委的蕭曾多次低調前來探視，「她要看我們還要很小心、很謹慎，在那段過程當中，美琴一路對老田的關心，非常非常地在意，她真的是一個非常重情重義、很善良的人」。

「沒想到她對上傅崐萁這個大魔王，我們都很不捨」，張美慧談及，傅崐萁在花蓮行事風格很「霸」，其家族掌握縣政行政資源近20年，年輕人因為沒有好的就業環境和收入，因此不願意回來花蓮，「他們一對夫妻輪流當縣長，輪流當立委，輪流主政把持特權、家天下」，導致花蓮沒有成長且停滯。

張美慧說，花蓮輸給台東，光是近7年縣市總體暨永續競爭力排行，花蓮都在10名以外，台東則從來沒有掉到10名以外，然而，花蓮每年有10億元礦石稅，年度預算規模也超過台東，為何台東爭取到的前瞻預算、花東基金都比花蓮多？究竟花蓮多編的這些預算是花到哪裡去？她說，花蓮在蕭美琴、田智宣在的時候，曾經是非常好的，但是現在沒有，「2024年一定要改變，一定要翻轉」。

張美慧直言，2026年徐榛蔚縣長任期屆滿後，傅崐萁可能將競選「下一個8年」縣長，倘若今年沒有翻轉，未來勢必會更難，因此，今年立委選舉非常重要，其中，爭取青年返鄉投票，以及揭露傅崐萁宅外農地違法使用等案，訴求花蓮不要再被特權統治，將是翻轉選情的關鍵，她亦期待爭取包括議長張峻在內等「反傅」力量支持，希望讓花蓮的政治環境回歸正常。