　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遛狗遭流浪犬撲咬...慘被拖行5公尺　愛犬也住院！婦恐佈傷勢曝

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林二崙鄉一名婦人在村莊產業道路遛自家柴犬，突然遭到一隻戴有項圈的中型浪犬攻擊，整整拖行5公尺狂咬，路過民眾都嚇得不敢靠近，最後在1女移工協助下脫困，柴犬與婦人都受到嚴重創傷，事發已過一週，柴犬還在住院、婦人除了因傷口尚未復原無法工作外，半夜驚嚇睡不好，看到外面的狗更是怕到發抖。

▲雲林婦人遛狗遭浪犬尾隨攻擊，傷勢嚴重。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林婦人遛狗遭浪犬尾隨攻擊，傷勢嚴重。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

婦人的女兒李小姐表示，母親11月11日帶著家中柴犬在外頭散步，後面突然出現一隻戴有項圈的黃色中型浪犬跟著，一開始不以為意，卻沒想到回程的時候浪犬突然開始向柴犬挑釁，媽媽怕兩隻狗吵起來，立刻將柴犬抱起，浪犬隨即開始對攻擊，媽媽重心不穩倒地後一陣撲咬更拖行5公尺，當時有民眾路過不敢靠近，最後是一名外籍移工上前協助驅離浪犬，母親才獲救脫困。

▲雲林婦人遛狗遭浪犬尾隨攻擊，傷勢嚴重。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

李小姐說，母親由救護車送醫後，警察到場先將黃浪綁在院子，由動植物防疫所人員前來吹箭麻醉後檢查確定沒有晶片，事隔一週餘，母親遭咬傷的四個部位傷勢仍在復原中，尤其雙手手指、手掌多處縫針，無法工作，處於驚嚇的心情一直未見平復也睡不好，家人除了貼臉書持續找尋黃狗的主人，也呼籲大家愛狗就不要放養、棄養。

▲雲林婦人遛狗遭浪犬尾隨攻擊，傷勢嚴重。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林婦人遭浪犬尾隨攻擊，送醫時雙手雙腳均流出鮮血。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國表示，接獲二崙鄉大義村村長的通報，一位婦女在遛狗的時候遭遇到犬隻攻擊，造成雙手雙腳多處撕裂傷，防疫所已派員將肇事凶猛犬帶回，依照動保法規定公告7天開放認養，該犬隻從外觀看戴有領圈，研判應該是屬於有人畜養，但是目前無人出面認養，目前仍協助受害民眾來尋找犬隻的飼主。

▲雲林婦人遛狗遭浪犬尾隨攻擊，傷勢嚴重。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲手掌遭撕咬、多處縫針。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣動植物防疫呼籲民眾，所對於有飼養犬隻的畜主，如果還沒有辦理寵物登記的，應儘速攜帶愛犬到動物醫院或動物保護機關辦理寵物登記。對於所飼養的犬隻如果出入公共場所，依照規定應由七歲以上的人員來伴同，兇猛犬隻甚至必須要強制繫繩及戴上嘴罩以防止攻擊其他的民眾或動物。

▲雲林婦人遛狗遭浪犬尾隨攻擊，傷勢嚴重。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林婦人飼養柴犬目前也仍住院中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林婦人遛狗遭浪犬尾隨攻擊，傷勢嚴重。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲婦人重心不穩倒地後，浪犬即一陣撲咬更拖行5公尺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►方向盤很忙！雲林「極品三寶」為買飲料逆停...假動作挪車

►雲林檢警破總統大選賭盤　揪2嫌羈押起訴！警政署長發獎勵金

►賭「藍白合不合、總統大選」！組頭Line開群組下注　2嫌起訴

►賓士猴囂張影片曝！逼車逆向還嗆：叭X小　最高開罰3.9萬+記3點

 

ET快訊
日YouTuber驚「台灣人常做1動作」！　網曝涵義笑：我也
高燒快7天、黃眼屎！　不少孩子染「燒久姬」
快訊／7-11開出2張千萬發票！　中獎明細曝光
快訊／全聯開出千萬發票！　買飲料就中獎
吳佩慈未婚夫被判定「犯罪集團首腦」！　阿姨判刑8年6個月
7小時「馬拉松式性愛」累垮賣淫妹！　澳男撒12萬狂歡
千萬保時捷毀了！　台7線自撞滾2圈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「兒子的平板」藏綠光秘密！人妻失聯不回家　揪小王拍婚紗了

網路投資被騙160萬！他出招反擊　500萬為誘逮車手「還全程錄影」

千萬保時捷毀了！台7線自撞滾2圈　車頭爛毀…亮藍烤漆全刮花

屏東恐怖吉普車「慢速飄移」幼童手握方向盤　警：最高可罰3000

結局大反轉！遭獄友抹乳液蹭肛提告　受刑人驚曝：將共組家庭

山友攀爬瑪家涼山瀑布頭暈　屏東消防救援...背他下山送醫

男子公園睡夢中被砍！廁所清洗傷口　洗手台滿是血...民眾嚇壞

屏東恐怖吉普車「慢速飄移」！他超車驚見幼童手握方向盤：太誇張

打工男不敢看警察！猛灌「阿比」　突然拔腿狂逃....原來是通緝犯

高雄婦闖紅燈「斑馬線上被撞死」　車速過快！機車騎士判刑7月

準影帝們互推C位：你出道比較早！　許光漢誤會吳慷仁「女兒」嚇壞

國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

加滿租賃車再「當街揩油」　男辯不知犯法：網上學的

客飆「眼底星空」激似原唱　店員超享受：上班還能養耳

郭董訂「君悅2538房」爆紅　一晚18萬！奢華內部照曝光

53歲張秀卿停經半年「又見紅」：積極做人！　翁立友嫩妻超神祕..龍千玉認證「很美」

「魯蛇教練＋世界最爛球隊」逆天改命？　《下一球，勝利》比贏球更重要的事

客戶自通水管「整根卡管內」　業者嘆：搞成這樣花更多錢

郭書瑤弟捲共諜案..嘆「姊姊好難當」　Sandy提「交換弟弟」她：千萬不要XD

2歲娃不允許媽媽抱爸爸　聽到把拔不是她的秒爆哭

「兒子的平板」藏綠光秘密！人妻失聯不回家　揪小王拍婚紗了

網路投資被騙160萬！他出招反擊　500萬為誘逮車手「還全程錄影」

千萬保時捷毀了！台7線自撞滾2圈　車頭爛毀…亮藍烤漆全刮花

屏東恐怖吉普車「慢速飄移」幼童手握方向盤　警：最高可罰3000

結局大反轉！遭獄友抹乳液蹭肛提告　受刑人驚曝：將共組家庭

山友攀爬瑪家涼山瀑布頭暈　屏東消防救援...背他下山送醫

男子公園睡夢中被砍！廁所清洗傷口　洗手台滿是血...民眾嚇壞

屏東恐怖吉普車「慢速飄移」！他超車驚見幼童手握方向盤：太誇張

打工男不敢看警察！猛灌「阿比」　突然拔腿狂逃....原來是通緝犯

高雄婦闖紅燈「斑馬線上被撞死」　車速過快！機車騎士判刑7月

台南市美術館首度自辦藝術市集　愛洛萌市集登場！

「兒子的平板」藏綠光秘密！人妻失聯不回家　揪小王拍婚紗了

日人來台打工驚「台人常做1動作」　背後涵義曝！台灣人笑：我也會

資深員警收到年輕人贈錦旗　傻眼問「YYDS」是什麼？

重機騎士明集結交通部「爭取上國道」！Cheap、山道猴作者將站台

柯文哲沒公開行程　他：史無前例怪現象！恐成「家裡蹲」候選人

少子化讓大學只想求生存！學者示警：不追求卓越將變平庸

秋意正濃 「揪，柑心」　享受台南椪柑酸甜多汁好滋味

金馬直擊／「冥婚會旺喔！」許光漢粉絲紅毯卡位　集氣再開雙蛋黃

屏東地檢連手屏東榮觀「向日葵計畫」20年　逾千人受惠　

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

社會熱門新聞

新北女應徵家庭打掃　進門慘遭「綑綁性侵」

酒商遭剁雙掌丟河中　主嫌賠700萬和解

國1北上凌晨3車追撞1死　疑精神不濟釀禍

台北第一凶宅連4起墜樓　警方出手了

19歲打工仔撞爛帕拉梅拉！驚人維修費曝

快訊／高雄清晨2車對撞！1人無心跳命危

即／酒駕自撞摔南橫水溝　騎士不治

他找工作謊報經歷　公司追討19萬工資

錦新大樓墜3人「2人掉建地」工人無奈

桃園獨居女失聯　員警上門見她裸身倒浴室

失智婦遞米粉問「吃了嗎」害兒淚崩

女菜鳥扮往生者　禮儀師「教穿壽衣」指侵得逞

快訊／新北死亡車禍！計程車司機亡

童公園玩耍被怪阿北抱住　母狂吼放下

更多熱門

相關新聞

穿受刑人外套面交136萬　囂張車手遭逮

穿受刑人外套面交136萬　囂張車手遭逮

彰化員林警分局22日接獲情資，有女子遭詐欺集團假投資詐騙400萬元，友人發現後苦勸不聽，仍執意要面交136萬元，以取得投資出金資格，分局立即派遣專案小隊前往面交處所伺機緝捕面交車手，發現車手黃男因涉詐欺罪嫌，17日被釋回，無縫接軌全台「收錢」超過5次，身穿台北看守所受刑人外套面交，行徑相當囂張。

2男偷遍北台灣　強佔友人汽車栽了

2男偷遍北台灣　強佔友人汽車栽了

童公園玩耍被怪阿北抱住　母狂吼放下

童公園玩耍被怪阿北抱住　母狂吼放下

驚悚瞬間曝！轎車「路邊大迴轉」輾過騎士

驚悚瞬間曝！轎車「路邊大迴轉」輾過騎士

柯文哲衝臉書致謝：我們一定會贏！　郭台銘秒回「1符號」

柯文哲衝臉書致謝：我們一定會贏！　郭台銘秒回「1符號」

關鍵字：

流浪犬雲林浪犬攻擊雲林縣動植物防疫所影音

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

YTR「最近紅什麼」宣布解散！

一堆人穿洞洞鞋配長襪！過來人曝超爽原因

統一發票9、10月中獎號碼出爐

科技公司突改制「周休3日」！老闆：薪水不變

月經遲到…找男友「通一下」就好？一票妹子狂點頭

桶箍是什麼意思？答案揭曉

專櫃正品「全被日海關丟掉」 水兒：好想哭

手搖飲「珍奶買1送1」今天限定喝

網紅FerFer痛哭宣布分手！

劈腿2位數護理師逼墮胎！10人訊息曝

專櫃試妝「上網買」！她提1白目問題　惹怒櫃姐

李善均開撩女室長「出軌音檔外流」：超喜歡妳知道嗎

新北女應徵家庭打掃　進門慘遭「綑綁性侵」

「MG 7超帥轎跑」登廣州車展！

酒商遭剁雙掌丟河中　主嫌賠700萬和解

更多

最夯影音

更多
準影帝們互推C位：你出道比較早！　許光漢誤會吳慷仁「女兒」嚇壞

準影帝們互推C位：你出道比較早！　許光漢誤會吳慷仁「女兒」嚇壞
國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

加滿租賃車再「當街揩油」　男辯不知犯法：網上學的

加滿租賃車再「當街揩油」　男辯不知犯法：網上學的

客飆「眼底星空」激似原唱　店員超享受：上班還能養耳

客飆「眼底星空」激似原唱　店員超享受：上班還能養耳

郭董訂「君悅2538房」爆紅　一晚18萬！奢華內部照曝光

郭董訂「君悅2538房」爆紅　一晚18萬！奢華內部照曝光

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面