遛狗遭流浪犬撲咬...慘被拖行5公尺　愛犬也住院！婦恐佈傷勢曝

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林二崙鄉一名婦人在村莊產業道路遛自家柴犬，突然遭到一隻戴有項圈的中型浪犬攻擊，整整拖行5公尺狂咬，路過民眾都嚇得不敢靠近，最後在1女移工協助下脫困，柴犬與婦人都受到嚴重創傷，事發已過一週，柴犬還在住院、婦人除了因傷口尚未復原無法工作外，半夜驚嚇睡不好，看到外面的狗更是怕到發抖。

▲雲林婦人遛狗遭浪犬尾隨攻擊，傷勢嚴重。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



婦人的女兒李小姐表示，母親11月11日帶著家中柴犬在外頭散步，後面突然出現一隻戴有項圈的黃色中型浪犬跟著，一開始不以為意，卻沒想到回程的時候浪犬突然開始向柴犬挑釁，媽媽怕兩隻狗吵起來，立刻將柴犬抱起，浪犬隨即開始對攻擊，媽媽重心不穩倒地後一陣撲咬更拖行5公尺，當時有民眾路過不敢靠近，最後是一名外籍移工上前協助驅離浪犬，母親才獲救脫困。

李小姐說，母親由救護車送醫後，警察到場先將黃浪綁在院子，由動植物防疫所人員前來吹箭麻醉後檢查確定沒有晶片，事隔一週餘，母親遭咬傷的四個部位傷勢仍在復原中，尤其雙手手指、手掌多處縫針，無法工作，處於驚嚇的心情一直未見平復也睡不好，家人除了貼臉書持續找尋黃狗的主人，也呼籲大家愛狗就不要放養、棄養。

▲雲林婦人遭浪犬尾隨攻擊，送醫時雙手雙腳均流出鮮血。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國表示，接獲二崙鄉大義村村長的通報，一位婦女在遛狗的時候遭遇到犬隻攻擊，造成雙手雙腳多處撕裂傷，防疫所已派員將肇事凶猛犬帶回，依照動保法規定公告7天開放認養，該犬隻從外觀看戴有領圈，研判應該是屬於有人畜養，但是目前無人出面認養，目前仍協助受害民眾來尋找犬隻的飼主。

▲手掌遭撕咬、多處縫針。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣動植物防疫呼籲民眾，所對於有飼養犬隻的畜主，如果還沒有辦理寵物登記的，應儘速攜帶愛犬到動物醫院或動物保護機關辦理寵物登記。對於所飼養的犬隻如果出入公共場所，依照規定應由七歲以上的人員來伴同，兇猛犬隻甚至必須要強制繫繩及戴上嘴罩以防止攻擊其他的民眾或動物。

▲雲林婦人飼養柴犬目前也仍住院中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲婦人重心不穩倒地後，浪犬即一陣撲咬更拖行5公尺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）