直擊／「歡迎花蓮女兒凱旋歸國」　千餘農漁民力挺蕭美琴

▲支持者們舉著「歡迎花蓮女兒凱旋歸國」布條歡迎蕭美琴。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／花蓮報導

民進黨副總統參選人蕭美琴今（26）日上午重返曾耕耘10年的花蓮縣，出席花蓮縣競選總部成立大會，農業部前部長陳吉仲登台高呼，花蓮農業「沒有蕭美琴沒付出過的」，喊話讓賴蕭配高票當選。據透露，此次有逾千名農漁民與會力挺，代表支持總統參選人賴清德的結構，已突破藍綠界線，具有指標性意義。

《ETtoday新聞雲》現場直擊，今天上午9點多，活動舉辦地點自由廣場椅子已全數坐滿，人潮外溢至中山路方向，現場喊破6千人齊聚，有鄉親舉著「歡迎花蓮女兒凱旋歸國」布條，更有千餘名農漁民與會力挺。

包括花蓮縣農會總幹事官俊彥、花蓮市農會總幹事蔣淑惠、鳳榮地區農會總幹事黃榮和、新秀地區農會總幹事楊焜棟、壽豐鄉農會總幹事黃啟祥、瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇、光豐地區農會總幹事張明發、富里鄉農會總幹事張素華、柳營農會總幹事陳右欣等要角均與會。

陳吉仲致詞時表示，2016年總統蔡英文剛上任時，第一個星期就到花蓮，當時蕭美琴擔任立委，從新城、吉安、壽豐、瑞穗，一路到玉里、富里，農民反映了一個問題，花蓮好山好水，但農產品沒有通路，後來因為蕭美琴的堅持，現在已經有農產品初級加工，農產品有6成消費者直接吃、4成做加工，這就是蕭為鄉親爭取的。

陳吉仲說，不僅如此，過去灌區外無水可用，要用鐵牛車運水，但蕭美琴堅持將農田水利會升格為公務機關，讓農民有水可用，如今所有百香果的農民都有水可用，讓農業永續經營，「所有的花蓮裡面，每一個農業，沒有蕭美琴沒付出過的」，花蓮人要用最大的力道，讓蕭美琴、賴清德當選。

富里鄉農會總幹事張素華受訪說，這7年來政府推動「三保一金」政策照顧農民，包括「農民健康保險」、 「 農民職業災害保險」 、「 農業保險」及「農民退休儲金」，實際讓農民能夠安心從農，除此之外還有安心退休的機制，因此，今天來到現場，支持好的農業政策能夠延續。