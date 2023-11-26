快訊／重返花蓮造勢　蕭美琴：我披荊斬棘每個傷口都成為榮耀

▲蕭美琴今天上午重返花蓮造勢。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／花蓮報導

民進黨副總統參選人蕭美琴今（26）日上午重返花蓮，出席競選總部成立大會。她首度以一襲短髮亮相，並感性地說，花蓮是自己人生、青春10年非常重要的歲月，這一次在人生的十字路口上，她又選擇了一條艱困、人煙稀少的路，但是，她非常高興，這條路的起點，還是在深愛的花蓮。

總統參選人賴清德、蕭美琴今天上午來到花蓮縣，出席花蓮縣競選總部成立大會，包括行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、農業部前部長陳吉仲、立委參選人張美慧等政要登台助講，現場喊破6千人齊聚自由廣場。據悉，蕭美琴昔日服務處，就設在自由廣場附近，如今重返曾深耕10年的花蓮縣，別俱意義。

蕭美琴登台致詞時，支持者們激動歡呼，不少民眾自製看板布條「蹽溪過嶺為台灣」、「美德贏台灣」表達支持。她笑說，「我看到你們，我好感動喔！經過3年半，花蓮我又回來了！」她非常的想念大家，花蓮是自己人生、青春10年非常重要的歲月，這一次在人生的十字路口上，她又選擇了一條艱困、人煙稀少的路，但是，她非常高興，這條路的起點，還是在她深愛的花蓮，也跟各位在一起。

「這10年，在花蓮服務期間，我每天都跟花蓮的土地一起呼吸、一起成長，跟可愛的你們一起流汗、一起流眼淚」，她說，這10年當中，雖然面臨花蓮非常困難的政治環境、家族壟斷的封殺跟打壓，但是，在這個過程當中，有5萬6485位的各位，始終對自己不離不棄，跟自己站在一起，讓自己可以腳步更踏實，更貼近土地的聲音。

蕭美琴說，也讓她能夠在最失落的時候，能夠站在洄瀾灣，有中央山脈做她的靠山，有鄉親們做自己的同伴，牽著她的手，面對浩瀚的太平洋，面對這個世界，「我披荊斬棘的每一個傷口，都能夠成為勇氣的榮耀，都能夠成為我面對世界的智慧與勇氣，我在這裡要再次謝謝，各位花蓮鄉親10年的相伴，10年的溫暖，只有你們，才能夠讓我，這條路上越走越踏實」。

她一時哽咽語塞說，所以在鄉親們的祝福下，她踏上了旅程，去到美國，努力在美國上架台灣，「我在花蓮服務期間，我乘載了許多花蓮人的夢想，一直努力解決花蓮人的問題」，包括交通的不方便，今天早上搭著自己爭取的新自強號到花蓮，看著窗外熟悉的風景，千百次來來往往，千百次走的這條路，一切都是為了讓花蓮更好。