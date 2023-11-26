快訊／賴清德花蓮高呼「美德贏台灣」　拒走一中回頭路

▲賴清德、蕭美琴出席花蓮縣競選總部成立大會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／花蓮報導

民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴今（26）日出席花蓮縣競選總部成立大會，賴致詞時表示，國際社會稱呼蕭「台灣戰貓」，與粗魯野蠻的中國戰狼極端對比，「台灣的美德」是台灣人的善良、堅強、責任、承擔，希望發揮「美德贏台灣」的精神，秉持堅定信念維持自由民主的生活，帶領台灣穩健前進，堅定走在信賴台灣的道路上，絕不走依賴中國的回頭路。

賴清德、蕭美琴今天上午來到花蓮縣，出席花蓮縣競選總部成立大會，包括行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、農業部前部長陳吉仲、立委參選人張美慧等政要登台助講，現場喊破6千人齊聚自由廣場。

賴清德登台致詞時，逐一唸出台下支持者自製的應援手舉牌，包括「美琴勇敢自信妳的名」、「美琴蹽溪過嶺為台灣」、「美琴給妳2300個讚」、「美琴歡迎回家」、「花蓮是美琴永遠的家」、「美琴我們都好想妳」。

賴清德說，蕭美琴回到台灣，與自己一起參選總統、副總統，第一站就來到花蓮，代表花蓮是蕭最懷念的地方，也是支持她最多的地方，敬請大家用最大的力量，肯定蕭美琴、支持賴蕭配。他說，希望大家一起努力，在這場關乎台灣未來生存的選舉，一起攜手踏出影響後代子孫的步伐，要為了蕭美琴深愛的台灣，鬥陣蹽落去。

賴清德表示，過去7年在總統蔡英文的領導下，國家已經走在正確的路上，民主成就舉世矚目，經濟表現非常亮眼，不僅讓世界看見台灣，也讓世界上架台灣，明年1月13日的這場選舉非常重要，會決定台灣是否堅持民主自由，還是要向專制勢力妥協，走回一中的老路，這個時候，更需要帶領台灣，持續走入國際，迎向未來的候選人，就是賴清德與蕭美琴。

賴清德表示，國際社會稱呼蕭美琴為「台灣戰貓」，溫柔而且靈活，跟中國戰狼粗魯、野蠻是極端對比，一個是民主的象徵，一個是極權代表。

賴清德說，蕭美琴在這場選舉裡面會扮演關鍵角色，對的總統候選人，也需要搭配對的副總統候選人，賴清德與蕭美琴是強強結合，有人把兩人在華府的合照形容是「台灣的美德」，很感謝大家的讚美，但真正的美德，是台灣人善良、堅強、責任、承擔的美德，他還看到有支持者喊出「美德贏台灣」，希望發揮「made in Taiwan」的精神，2024台灣再贏一次。