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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

看「標語」檢驗總統候選人！　學者評藍：設計感差但說出人民心聲

▲▼賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

▲各黨總統參選人民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選在即，隨著藍綠白正副總統候選人就位，選情也逐漸白熱化。世新大學口語傳播暨社群媒體學系教授游梓翔26日就在臉書提出「以標語檢驗候選人」，並分析各陣營標語涵義，表示國民黨的標語雖然設計感、文青風較差，卻樸實直白，直接說出人民想要的。

游梓翔表示，選戰最後40幾天，決定選誰的「標準」是什麼？是誰能給台灣更好未來、誰能讓自己過的更好，或是你喜歡誰？他提到，還有個簡單方法，就是用候選人的「標語」來選，用他們自己的「標準」來檢驗他們。

民進黨的部份，游梓翔指出，綠最常用的標語是「信賴台灣」還有「台灣的美德」，但他質疑「信賴？」，民進黨總統候選人賴清德一下是「台獨工作者」，一下稱「沒有台獨路徑」，最近又說「不走一回中老路」。他諷刺，「這下露餡了，原來你知道有『老』路，這不等於招認『台獨工作』改了那個『老』路，改變了原來的現狀？」

至於「美德」，游梓翔直言，他是沒法把過去七年多民進黨的執政，和美德聯想在一起。他大酸，看到賴清德和其副手前駐美代表蕭美琴，他想到的先是「美國」和「功德」，代表「全聽美國的、人民做功德」，所以地雷車來了「自己去和房東說」。

民眾黨的部分，游梓翔舉出，民眾黨總統候選人柯文哲最常用的標語是「Keep Promise」，但他也諷刺，意思是「呃，我本來是想Keep Promise的，但是我得『聽媽媽的話』，最後我的Promise就被『刪刪』了。」

國民黨的部份，游梓翔提到用的是「讓侯友宜來改變」，還有「人民有侯康」，他認為，相較起來藍營標語的設計感、文青風是比較差的，也總有人認為樸實直白是國民黨總統候選人侯友宜的「短」，但他表示，其實那也是侯友宜的「長」，不用搞包裝，就是直接說出民眾想要的，那就是「台灣要改變、人民要侯康」。

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