被問習近平若訪台要請吃什麼　蕭美琴推「2項」：羅森柏格讚不絕口

▲民進黨副總統參選人蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統參選人賴清德日前接受專訪時透露，希望與中國國家主席習近平見面吃飯，表達善意、兩岸和平發展共榮的立場，也會提供「待客套餐」蝦仁飯加全糖珍奶。副手參選人蕭美琴近日也接受專訪，對於主持人詢問若習近平訪台會如何招待？蕭回應，會推薦很多好吃的台灣小吃和水果。

蕭美琴近日接受年代新聞台節目「雅琴看世界」專訪，今（25日）釋出專訪片段，主持人張雅琴詢問，若有機會請習近平吃東西，要請吃什麼？蕭回應，若有這樣的機會，她會強烈推薦台灣很好吃的農產品，自己曾經在農村服務過、也知道農民的付出，台灣有很好的水果可以推薦。

張雅琴追問像是什麼類型的水果？蕭美琴回應，像是AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）訪台返美後，一直對芒果冰讚不絕口，說只有台灣有這麼好吃的芒果冰。至於是否請習近平吃芒果冰？蕭美琴則說，會推薦很多好吃的台灣小吃跟水果。

張雅琴也追問，如果有機會跟習近平對話會說什麼？蕭美琴回應，習近平現在國內的壓力也很大，兩岸年輕人現在面對全球的景氣通膨，還有這個疫情之後的各種經濟壓力，任何的執政者都正在承受很大的壓力，在這樣的情形下期待自己做的更好，所以能夠維持台海的和平穩定，應該是符合雙方的利益，也希望能夠找到最大公約數來維持現狀。