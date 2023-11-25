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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被問習近平若訪台要請吃什麼　蕭美琴推「2項」：羅森柏格讚不絕口

▲▼民進黨總統參選人賴清德於今日公布副手人選由駐美代表蕭美琴出任 。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨副總統參選人蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統參選人賴清德日前接受專訪時透露，希望與中國國家主席習近平見面吃飯，表達善意、兩岸和平發展共榮的立場，也會提供「待客套餐」蝦仁飯加全糖珍奶。副手參選人蕭美琴近日也接受專訪，對於主持人詢問若習近平訪台會如何招待？蕭回應，會推薦很多好吃的台灣小吃和水果。

蕭美琴近日接受年代新聞台節目「雅琴看世界」專訪，今（25日）釋出專訪片段，主持人張雅琴詢問，若有機會請習近平吃東西，要請吃什麼？蕭回應，若有這樣的機會，她會強烈推薦台灣很好吃的農產品，自己曾經在農村服務過、也知道農民的付出，台灣有很好的水果可以推薦。

張雅琴追問像是什麼類型的水果？蕭美琴回應，像是AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）訪台返美後，一直對芒果冰讚不絕口，說只有台灣有這麼好吃的芒果冰。至於是否請習近平吃芒果冰？蕭美琴則說，會推薦很多好吃的台灣小吃跟水果。

張雅琴也追問，如果有機會跟習近平對話會說什麼？蕭美琴回應，習近平現在國內的壓力也很大，兩岸年輕人現在面對全球的景氣通膨，還有這個疫情之後的各種經濟壓力，任何的執政者都正在承受很大的壓力，在這樣的情形下期待自己做的更好，所以能夠維持台海的和平穩定，應該是符合雙方的利益，也希望能夠找到最大公約數來維持現狀。

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